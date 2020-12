Matthias Matschke liest aus dem "Handbuch für Zeitreisende" Stand: 16.12.2020 13:47 Uhr Matthias Matschke liest aus dem erzählerischen Sachbuch von Kathrin Passig und Aleks Scholz.

Von den Dinosauriern zum Fall der Mauer und auch darüber hinaus: Dieser Reiseführer für den besonderen Bedarf vermittelt alles, was wissbegierige Zeitreisende heutzutage erfahren müssen. Denn hier gelangt man von England nach Dänemark, ohne nasse Füße zu bekommen; hier schaut man sogar dabei zu, wie Stonehenge erbaut wird; und hier erfährt man auch, wogegen man sich vor einer Reise in die Renaissance unbedingt impfen lassen sollte. Erstaunliche Einsicht unter anderen: Die Vergangenheit, sagt Kathrin Passig, sei "in mancher Hinsicht bequemer", als sie sich das vorgestellt hatte.

Zu hören sind die Lesungen vom 21. bis zum 24. Dezember, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier im Internet.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/4 21. Dezember 2020 8:30 Uhr 2/4 22. Dezember 2020 8:30 Uhr 3/4 23. Dezember 2020 8:30 Uhr 4/4 24. Dezember 2020 8:30 Uhr

