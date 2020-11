Matthias Brandt liest "Der letzte Satz" von Robert Seethaler Stand: 26.11.2020 14:59 Uhr In seinem neuen, nur dem Umfang nach schmalen Roman zeichnet Robert Seethaler das Porträt eines genialen, hart arbeitenden Künstlers, der müde geworden ist.

Gustav Mahler ist an Deck eines Schiffs unterwegs von New York nach Europa. Er ist weltberühmt, doch sein Körper schmerzt, und auch sonst steht es nicht zum Besten. Während ihn ein Schiffsjunge umsorgt, denkt er zurück an Sommer in den Bergen, an den Tod seiner Tochter Maria, an Anna, seine andere Tochter, die unten beim Frühstück sitzt, und an Alma, seine Lebensliebe, die er längst an einen anderen verloren hat. Es ist Mahlers letzte Reise.

Zu hören sind die Lesungen vom 30. November bis zum 4. Dezember, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier im Internet.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/5 30. November 2020 8:30 Uhr 2/5 1. Dezember 2020 8:30 Uhr 3/5 2. Dezember 2020 8:30 Uhr 4/5 3. Dezember 2020 8:30 Uhr 5/5 4. Dezember 2020 8:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 30.11.2020 | 08:30 Uhr