Stand: 11.06.2019 14:30 Uhr

Wanja Mues liest Ian McEwan

Am Morgen vorgelesen: "Maschinen wie ich"

Der englische Schriftsteller Ian McEwan, Jahrgang 1948, greift seit seinen Anfängen in den 70er-Jahren immer wieder Themen auf, die gerade Unruhe in der Gesellschaft erzeugen. Er schrieb über soziale Verwahrlosung, über Terrorgefahr und Umweltprobleme. Im neuen Roman erfindet er einen mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Roboter namens Adam. Er ist eine Maschine, aber er kann sich in zwischenmenschliche Beziehungen einmischen. Und das bekommen Charlie und Miranda, ein jungverliebtes Paar, deutlich zu spüren. Vorerst ein vergnügliches reines Gedankenspiel!

Ian McEwan: Erfolgsverwöhnter Großschriftsteller





















Zu hören sind die Lesungen vom 17. bis zum 28. Juni, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen stehen nach der Ausstrahlung für 24 Stunden - von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr des Folgetages - zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/10 17. Juni 2019 8:30 Uhr 2/10 18. Juni 2019 8:30 Uhr 3/10 19. Juni 2019 8:30 Uhr 4/10 20. Juni 2019 8:30 Uhr 5/10 21. Juni 2019 8:30 Uhr 6/10 24. Juni 2019 8:30 Uhr 7/10 25. Juni 2019 8:30 Uhr 8/10 26. Juni 2019 8:30 Uhr 9/10 27. Juni 2019 8:30 Uhr 10/10 28. Juni 2019 8:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 17.06.2019 | 08:30 Uhr