Lesung: "Verzeichnis einiger Verluste"

Am Morgen vorgelesen: "Verzeichnis einiger Verluste", gelesen von Bettina Hoppe und Wolfram Koch

Judith Schalansky, 1980 in Greifswald geboren, geht in zwölf Geschichten jeweils von einem konkreten Verlust aus, der auf dieser Erde zu beklagen ist. Die Form der Kurzgeschichte unterstreicht den dringlichen Gedanken, den die Autorin hinter den dargestellten Ereignissen vermittelt. Aus dem Buch "Verzeichnis einiger Verluste" sind fünf der Geschichten zu hören: "Kaspischer Tiger", "Der Knabe in Blau", "Das Schloss der von Behr", "Hafen von Greifswald" und "Palast der Republik".

Zu hören sind die Lesungen vom 7. bis zum 11. Januar, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen stehen nach der Ausstrahlung für 24 Stunden - von 9 Uhr bis 9 Uhr des Folgetages - zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht: Erzählung: Datum: Uhrzeit: Kaspischer Tiger 7. Januar 2019 8:30 Uhr Der Knabe in Blau 8. Januar 2019 8:30 Uhr Das Schloss der von Behr 9. Januar 2019 8:30 Uhr Hafen von Greifswald 10. Januar 2019 8:30 Uhr Palast der Republik 11. Januar 2019 8:30 Uhr

Judith Schalansky: "Verzeichnis einiger Verluste" Kulturjournal - 29.10.2018 22:45 Uhr Autor/in: Natascha Geier Wer bestimmt, woran wir uns erinnern? Das "Verzeichnis einiger Verluste" von Judith Schalansky ist eine Liebeserklärung an das, was das Menschsein ausmacht: sich erzählend zu erinnern.







