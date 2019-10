Stand: 14.10.2019 16:34 Uhr

Lesung: Maja Lundes "Die Letzten ihrer Art"

Die Norwegerin Maja Lunde hat mit ihrem ersten Roman "Die Geschichte der Bienen", der ein Best- und Longseller wurde, darauf hingewiesen, wie wichtig die Bienen für unsere Umwelt sind. Das war vor zwei Jahren. Danach schrieb sie in "Die Geschichte des Wassers" über die schmelzenden Gletscher und die drohende Dürre. Jetzt folgt das dritte Buch im geplanten 'Klima-Quartett'. Es geht um das Schicksal einer seltenen Pferderasse und das Aussterben der Arten an sich. Auch diesmal gibt es wieder mehrere Erzählstränge an unterschiedlichen Schauplätzen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Thomas Loibl, Meike Droste u.a. lesen aus Lundes neuem Roman.

Zu hören sind die Lesungen vom 21. Oktober bis zum 1. November, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen stehen nach der Ausstrahlung für 24 Stunden - von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr des Folgetages - zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/9 21. Oktober 2019 8:30 Uhr 2/9 22. Oktober 2019 8:30 Uhr 3/9 23. Oktober 2019 8:30 Uhr 4/9 24. Oktober 2019 8:30 Uhr 5/9 25. Oktober 2019 8:30 Uhr 6/9 28. Oktober 2019 8:30 Uhr 7/9 29. Oktober 2019 8:30 Uhr 8/9 30. Oktober 2019 8:30 Uhr 9/9 1. November 2019 8:30 Uhr

