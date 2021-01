Lesung: "Annette, ein Heldinnenepos" von Anne Weber Stand: 20.01.2021 15:14 Uhr In Am Morgen vorgelesen liest Christina Puciata das preisgekrönte Werk "Annette, ein Heldinnenepos" von Anne Weber.

Welch ein Leben! Und welch eine Entscheidung: Der Deutsche Buchpreis 2020 ging an Anne Weber für ihr "Heldinnenepos" - die in ganz eigenem Ton erzählte Geschichte der Anne Beaumanoir, die 1923 in der Bretagne zur Welt kam, Mitglied der Résistance war, jüdische Jugendliche rettete, nach dem Krieg als Neurophysiologin in Marseille arbeitete, sich für die algerische Unabhängigkeitsbewegung einsetzte, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Welche Opfer bringt ein Mensch? Wie weit darf Widerstand gehen? Das Buch wirft fesselnde Fragen auf.

Zu hören sind die Lesungen vom 25. Januar bis zum 5. Februar, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier im Internet.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/10 25. Januar 2021 8:30 Uhr 2/10 26. Januar 2021 8:30 Uhr 3/10 27. Januar 2021 8:30 Uhr 4/10 28. Januar 2021 8:30 Uhr 5/10 29. Januar 2021 8:30 Uhr 6/10 1. Februar 2021 8:30 Uhr 7/10 2. Februar 2021 8:30 Uhr 8/10 3. Februar 2021 8:30 Uhr 9/10 4. Februar 2021 8:30 Uhr 10/10 5. Februar 2021 8:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 25.01.2021 | 08:30 Uhr