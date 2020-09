Stand: 09.09.2020 14:57 Uhr

Leslie Malton liest Jane Gardam

Am Morgen vorgelesen: "Robinsons Tochter"

"Take it or leave it: In Robinsons Tochter steht alles drin, was ich zu sagen habe." So stimuliert die 1928 geborene, vielfach ausgezeichnete britische Autorin Jane Gardam doch eine gehörige Neugier aufs Schicksal der kleinen Polly Flint: Die kommt zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus einer Pflegefamilie zu frommen Tanten ans Meer und wird dort im Umgang mit Büchern zu einer leisen Rebellin. Ein richtungsweisender Klassiker-Held hat es ihr besonders angetan: Robinson Crusoe. Sie liest das Buch wieder und wieder - zum Auftakt eines langen Lebens, in der ihr (fast) nichts Menschliches verborgen bleiben wird.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/10 14. September 2020 8:30 Uhr 2/10 15. September 2020 8:30 Uhr 3/10 16. September 2020 8:30 Uhr 4/10 17. September 2020 8:30 Uhr 5/10 18. September 2020 8:30 Uhr 6/10 21. September 2020 8:30 Uhr 7/10 22. September 2020 8:30 Uhr 8/10 23. September 2020 8:30 Uhr 9/10 24. September 2020 8:30 Uhr 10/15 25. September 2020 8:30 Uhr 11/15 28. September 2020 8:30 Uhr 12/15 29. September 2020 8:30 Uhr 13/15 30. September 2020 8:30 Uhr 14/15 1. Oktober 2020 8:30 Uhr 15/15 2. Oktober 2020 8:30 Uhr

