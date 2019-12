Stand: 18.12.2019 17:42 Uhr

Frank Stöckle liest Fernando Aramburu

Am Morgen vorgelesen: "Langsame Jahre"

Fernando Aramburu schreibt in "Langsame Jahre" über das Ende der Jugend und über das Schicksal einer spanischen Arbeiterfamilie in der Franco-Ära.

Seit 1984 lebt Fernando Aramburu in Hannover. Zunächst arbeitete er als Spanischlehrer, konzentriert sich aber seit gut zehn Jahren ganz auf die schriftstellerische Arbeit. Sein 2016 erschienener Roman "Patria" war international ein großer Erfolg. In "Langsame Jahre" wird ein achtjähriger Junge von den verarmten Eltern zu Verwandten nach San Sebastián geschickt. Er gerät in eine für die 60er-Jahre typische baskische Familie. Die Tante führt das Wort, ihr Mann hat nichts zu sagen, die nächste Generation sucht derweil nach neuen Freiheiten. Wie findet man den eigenen Weg? Der Junge bekommt seine Chance und nutzt sie.

Zu hören sind die Lesungen vom 27. Dezember bis zum 10. Januar, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für 7 Tage auch hier im Internet.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/10 27. Dezember 2019 8:30 Uhr 2/10 30. Dezember 2019 8:30 Uhr 3/10 31. Dezember 2019 8:30 Uhr 4/10 2. Januar 2020 8:30 Uhr 5/10 3. Januar 2020 8:30 Uhr 6/10 6. Januar 2020 8:30 Uhr 7/10 7. Januar 2020 8:30 Uhr 8/10 8. Januar 2020 8:30 Uhr 9/10 9. Januar 2020 8:30 Uhr 10/10 10. Januar 2020 8:30 Uhr

