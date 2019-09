Stand: 25.09.2019 17:58 Uhr

Christian Brückner liest Friedrich Christian Delius

Am Morgen vorgelesen: "Die Birnen von Ribbeck"

Kaum jemand hätte vom Dorf Ribbeck, circa 40 Kilometer außerhalb von Berlin, gehört, gäbe es nicht die Ballade von Theodor Fontane: "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand ...". In Friedrich Christian Delius' Geschichte, die er bereits 1991 veröffentlichte und die Christian Brückner jetzt zum Jubiläum eingelesen hat, strömen nach dem Fall der Mauer die Westdeutschen ins Dorf, um einen Birnbaum zu pflanzen. Ehe noch der letzte Rest von Geschichtsbewusstsein in Erbsensuppe, Bier und Schnaps ertränkt wird, verschafft sich ein Ribbecker Bauer Gehör und wäscht so manchem den Kopf.

Zu hören sind die Lesungen vom 30. September bis zum 4. Oktober, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen stehen nach der Ausstrahlung für 24 Stunden - von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr des Folgetages - zum Nachhören bereit.

Lesung: "Die Birnen von Ribbeck" - Teil 1 NDR Kultur - Am Morgen vorgelesen - 30.09.2019 08:30 Uhr Autor/in: Friedrich Christian Delius In der Geschichte "Die Birnen von Ribbeck" strömen nach dem Fall der Mauer die Westdeutschen ins Dorf Ribbeck, um einen Birnbaum zu pflanzen.







Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/4 30. September 2019 8:30 Uhr 2/4 1. Oktober 2019 8:30 Uhr 3/4 2. Oktober 2019 8:30 Uhr 4/4 4. Oktober 2019 8:30 Uhr

