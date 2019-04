Stand: 16.04.2019 15:01 Uhr

Günter König liest "Die Kreuzigung"

Am Abend vorgelesen: "Die Kreuzigung"

In der Mitte des 20. Jahrhunderts erzählt der russische Autor Michail Bulgakow in einem Strang seines berühmten Romans "Der Meister und Margarita" eine Passionsgeschichte. Darin schreibt der tollpatschige, desorientierte Matthäus Levi die Worte des Pazifisten und Menschenfreundes Jeshua falsch auf und dichtet ihm sogar eine Auferstehung an: eine Erzählung bar jeder Transzendenz.

