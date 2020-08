Stand: 26.08.2020 15:54 Uhr

Auch wir machen natürlich Fehler - das ist auch für uns unangenehm, peinlich, ja ärgerlich, aber bei aller Sorgfalt nicht immer zu vermeiden. NDR Kultur wird von Menschen gemacht, die ab und an etwas übersehen, in Zeitnot geraten, eine missverständliche Formulierung wählen oder schlicht den falschen Regler bedienen.

In unserer wöchentlichen Reihe "NDR Kultur und Sie", immer mittwochs, wollen wir transparent über Fehler berichten, Falsches richtig stellen, aber auch auf ihre Kritik und Anregungen reagieren, die uns über diese Seite, Mails ins Studio, Facebook, Briefe oder Anrufe erreichen. Was hat Ihnen gefallen - was nicht? Kam ein Ereignis zu kurz in unserem Programm? Hatten Sie Kritik oder Freude an unserer Musik?

Außerdem möchten wir Sie über Programmentscheidungen und Themen-Diskussionen in der Redaktion informieren, deren Ausgang Sie am Ende in Ihrem Programm hören.

NDR Kultur und Sie: Änderungen ab 31. August. NDR Kultur - 26.08.2020 15:20 Uhr Autor/in: Pieper, Stephanie Vom 31. August an wird es kleine Veränderungen im Programm von NDR Kultur geben. Details dazu von Stephanie Pieper, die bei NDR Kultur die stellvertretende Programmchefin ist.







