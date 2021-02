Stand: 12.11.2014 00:05 Uhr NDR Kultur Sachbuchpreis geht an Jörn Leonhard

Der NDR Kultur Sachbuchpreis 2014 geht an den Historiker Jörn Leonhard. Für sein Werk "Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs" erhält er die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung. Damit kürte die Jury Leonhards historische Analyse zum besten deutschen Sachbuch des Jahres.

Joachim Knuth, Jury-Vorsitzender und NDR Programmdirektor Hörfunk: "Jörn Leonhards fesselndes Panorama des Ersten Weltkriegs umfasst kultur-, wirtschafts-, gesellschafts- und militärgeschichtliche Aspekte. Mit seiner beeindruckenden historischen Recherche und seinem spannenden Erzählstil hat der Autor Leonhard die Jury überzeugt."

Der ganz große Blick

In seinem Buch schildert Leonhard, wie aus einem europäischen Konflikt ein globaler Krieg werden konnte. Dabei betrachtet er politische Entscheidungen und Institutionen ebenso wie die Entwicklung von Medien und Technologien. Jörn Leonhard ist Professor am Historischen Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Roger Willemsen, Autor und Jurymitglied: "'Die Büchse der Pandora' ist eine profunde und literarisch geglückte Darstellung des Ersten Weltkrieges. Ich denke, es handelt sich hierbei um ein künftiges Standardwerk, das uns noch lange begleiten wird.

Gala für Preisträger

Die Preisverleihung findet im Rahmen einer feierlichen Gala am Mittwoch, 12. November, im Herrenhäuser Schloss statt. Auch der mit 10.000 Euro dotierte Förderpreis Opus Primum der VolkswagenStiftung für wissenschaftlichen Nachwuchs wird an diesem Abend in Hannover vergeben. Das Radioprogramm NDR Kultur überträgt live ab 19 Uhr. Unter NDR.de/kultur ist die Gala außerdem per Audio-Livestream zu erleben.

Der NDR Kultur Sachbuchpreis wird seit 2009 verliehen. Im vergangenen Jahr erhielt die Auszeichnung Ronald Reng für sein Buch "Spieltage".

Die Jurymitglieder 2014

Katajun Amirpur Katajun Amirpur ist seit 2011 Professorin für Islamische Studien und Theologie an der Universität Hamburg und stellvertretende Direktorin der Akademie der Weltreligionen. Die deutsch-iranische Islamwissenschaftlerin hat in Bonn und Teheran studiert, promovierte dann in Erlangen/Bamberg. Sie ist auch erfolgreiche Sachbuchautorin ("Den Islam neu denken"). Franziska Augstein Dr. Franziska Augstein, "Süddeutsche Zeitung", München: Franziska Augstein war von 1987 bis 1989 Redakteurin beim Magazin der Wochenzeitung "Die Zeit" in Hamburg, ab 1997 Redakteurin im Feuilleton-Ressort und bis 2001 Kulturkorrespondentin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in Berlin. Seit Anfang 2001 schreibt sie für das Feuilleton der "Süddeutschen Zeitung". Hendrik Brandt Hendrik Brandt, Chefredakteur "Hannoversche Allgemeinen Zeitung": Hendrik Brandt kam 1989 zur Hannoversche Allgemeinen Zeitung. Ab 1998 leitete er das Kultur-Ressort. 2006 wurde Brandt Geschäftsführer der Madsack Medienagentur GmbH & Co. KG. 2011 übernahm er die Chefredaktion der Hannoversche Allgemeinen Zeitung. Joachim Knuth Joachim Knuth, NDR Hörfunk Programmdirektor: "Sachbücher sind keine staubige Kost. Ganz im Gegenteil: Viele bedeutende Kenner ihrer Materie schreiben hochspannende, erhellende Bücher, die helfen, die Welt in ihrer Komplexität besser zu verstehen - sei es auf dem Gebiet der Geschichte, der Wissenschaft, der Kunst, der Gesellschaftstheorie oder der Religion. Der NDR Kultur Sachbuchpreis soll - flankiert von Sendungen und Beiträgen im NDR Hörfunk - den hohen Stellenwert des Sachbuchs würdigen und hervorheben." Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung, Hannover Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung, Hannover: Wilhelm Krull ist seit 1996 Generalsekretär der VolkswagenStiftung in Hannover und seit 2008 Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes deutscher Stiftungen.

Von 2006 bis 2008 war er Vorsitzender des europäischen Stiftungsverbandes European Foundation Centre und von 2003 bis 2005 Vorsitzender des Hague Club der 25 größten europäischen Stiftungen. Patricia Schlesinger Patricia Schlesinger, Norddeutscher Rundfunk, Hamburg: Patricia Schlesinger ist seit 2007 Leiterin des Programmbereichs Kultur und Dokumentation im NDR Fernsehen. Sie war ARD-Korrespondentin in Singapur und Washington. Vier Jahre lang moderierte sie die Sendung Panorama. Roger Willemsen Roger Willemsen, Autor, Publizist und TV-Moderator, Hamburg: 1984 promovierte er über die Dichtungstheorie Robert Musils. In den Folgejahren arbeitete Willemsen unter anderem als Essayist, Herausgeber, Übersetzer und Fernsehmoderator (unter anderem: "Willemsens Woche", "Literaturclub"). Seit dem Sommersemester 2010 lehrt Roger Willemsen als Honorarprofessor an der Humboldt-Universität Berlin.

