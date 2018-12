Stand: 27.12.2018 18:04 Uhr

Eine umwerfende Händel-Einspielung Händel: Italienische Kantaten von Emmanuelle Haïm, Sabine Devieilhe, Lea Desandre Vorgestellt von Chantal Nastasi

Mit mehreren Händel-Alben, aber auch mit Musik von Monteverdi und Purcell hat die Cembalistin und Dirigentin Emmanuelle Haïm bereits für Aufsehen gesorgt. Mit ihrem eigenen Ensemble Le Concert d'Astrée hat sie nun ein Doppelalbum mit Kantaten veröffentlicht, die Händel in Italien komponiert hat.

1706 reiste Georg Friedrich Händel nach Italien, eine Studienreise, die mehrere Jahre dauern sollte und ihn in einige italienische Städte, nach Hannover und schließlich nach England führen sollte. In Rom, Neapel, Venedig und Florenz fand Händel Mäzene, die ihn mit Werken beauftragten.

Die Form der Kantate eignete sich besonders für Aufführungen an den Höfen. Wie in den Opern ging es auch hier um große Gefühle, die einige wenige Sänger und ein Ensemble zum Besten gaben. Der Kantate "Aminta e Fillide", die Händel 1708 komponierte, hört man deutlich an, dass sich diese Form ursprünglich aus einer Pastoralen entwickelte. Auch der Stoff ist daran angelehnt: Der Schäfer Aminta wirbt um Fillide und gewinnt sie am Ende.

Perfekte Harmonien

Mit beeindruckend klaren Koloraturen und einer großen stimmlichen Flexibilität überzeugt die junge Sopranistin Sabine Devieilhe in der Rolle des Aminta. Lea Desandre als Fillide harmoniert perfekt dazu mit ihrem hellen Mezzosopran.

In Rom war die Aufführung von Opern seit einem schweren Erdbeben 1703 verboten, zudem durften Frauen nicht öffentlich auftreten. Die höfischen Kantaten, die Händel der römischen Sopranistin Margherita Durastanti auf den Leib schrieb, waren somit eine mehr als elegante Lösung. Sie sang auch die Armida, die Sabine Devieilhe auf der zweiten CD dieses Doppelalbums verkörpert.

Abwechslungsreiches Doppelalbum

Unglaublich wandlungsfähige Stimmen machen diese Einspielung zu einem mitreißenden Erlebnis. Beide Sängerinnen können mit einem Wimpernschlag ihren Ausdruck und ihren Charakter ändern, Le Concert d'Astrée unter Emmanuelle Haïm begleitet anregend und aufmerksam.

Es ist ein abwechslungsreiches Doppelalbum mit insgesamt drei Händel-Kantaten, reich an kontrastierenden Farben, und einer berühmten Triosonate von Händel für zwei Geigen und Basso continuo. Ein besonders dramatisches Werk steht mit Händels Kantate "Lucrezia" am Schluss des Doppelalbums. Als Hörer wird man zwischen bestens ausgeloteten Extremen hin- und hergeworfen und meint, am Ende in einer barocken Disko gelandet zu sein, so sehr klingt es nach Rockband. Eine umwerfende Händel-Einspielung!

Händel: Italienische Kantaten Label: Warner Classics

