Was wäre, wenn...? Diese Frage stellt der schwedische Klarinettist Martin Fröst mit seiner neuen CD. Was, wenn Antonio Vivaldi die Klarinette schon gekannt hätte? Damals gab es das Instrument noch nicht in der heutigen Form - stattdessen die Schalmei. Üblicherweise aber hat man bei Vivaldi den Oboenklang im Ohr. Wie Musik des venezianischen Barockmeisters mit Klarinette klingt, hat sich Philipp Cavert angehört und die Aufnahme zur CD der Woche erklärt.

Martin Fröst, einer der führenden Klarinettisten unserer Zeit, hat nicht einfach Bläserkonzerte, etwa Oboenkonzerte, genommen und für sich angepasst - er verwendet Arien aus Vivaldis Opern und Oratorien. Der Arrangeur Andreas Tarkmann hat sie eigens für ihn eingerichtet und dabei vor allem nach Stücken gesucht, die als Klarinettenkonzerte funktionieren könnten. "Vedrò con mio diletto": Diese Arie aus der Oper "Il Giustino" bildet den langsamen Mittelsatz im zweiten Klarinettenkonzert, dem Andreas Tarkmann den Beinamen "La Fenice" gegeben hat. Begleitet wird Martin Fröst auf der CD vom Ensemble Concerto Köln, einfühlsam, aber auch impulsreich und virtuos.

Vivaldi mit Klarinette - eine überzeugende Einspielung

Fröst verwendet ein besonderes Instrument, eine eigens für ihn gebaute Buchsbaumklarinette: "Die Grundidee dieses Projektes war: Was wäre, hätte es zu Vivaldis Zeiten ein weiter entwickeltes Instrument gegeben als die Schalmei, die es damals ja schon gab?", erklärt Fröst. "Wir haben diese modernen Klappen auf einen alten klang und altes Holz übertragen. So konnte ich virtuosere Dinge spielen, als damals möglich waren. Hinzu kam die Hilfe von Andreas Tarkmann, und gemeinsam schufen wir diese drei neuen Klarinettenkonzerte."

Vivaldis Kompositionsstil unterscheidet nicht zwischen weltlicher und geistlicher Musik. Daher boten sich Arien sowohl aus Opern als auch aus Oratorien an. Aus "Juditha triumphans", "Ottone in villa", "L’Olimpiade", "La fida ninfa" und "Giustino". Aus dem vokalen Fundus sind hypothetische drei- bis viersätzige Konzerte entstanden. Vivaldi war zeitlebens auf der Suche nach einem gesangsähnlichen Instrumentalklang zwischen Blockflöte und Trompete.

Eine überzeugende Erweiterung des Klarinettenrepertoires ist hier entstanden. Zwei Sinfonien für Streichinstrumente, die Ouvertüren zu "Il Giustino" und "L’Olimpiade" vervollständigen das Programm: Sie gehören zu Vivaldis schönsten Opernouvertüren im italienischen Stil.

