Stand: 28.03.2019 13:41 Uhr

William Boyd über Brexit und Fiktion von Jens Büchsenmann

Der schottische Autor William Boyd war zu Gast im Hamburger Literaturhaus und las aus seinem 15. Roman "Blinde Liebe". Boyd ist einer der erfolgreichsten britischen Autoren überhaupt. In Deutschland hat er mit seinen Büchern "Einfache Gewitter", "Ruhelos" und zuletzt mit dem Roman "Die Fotografin" Bestseller verkauft und als kluger Erzähler ein regelrechtes Fan-Publikum gewonnen. Auch zu aktuellen Brexit-Debatte hat er eine klare Meinung.

Als "die schlimmste Premierministerin" bezeichnet William Boyd Theresa May als er im Taxi die Meldung von ihrem angekündigten Rücktritt hört. Er habe in seinem Leben keine inkompetentere Person in diesem Amt erlebt. Schon vor Jahren hatte sich der 66-jährige Schotte gegen das Referendum ausgesprochen. Schließlich sei alles schlimmer gekommen: "Brexit is a disaster for Britain."

Hoffnung aber nicht aufgeben

Die Hoffnung komplett aufgeben will Boyd allerdings nicht. Wäre es doch nur so wie in seinen Romanen. Darin erklärt er diese rätselhaften, mal glücklichen, mal unglücklichen Momente im Leben, die Menschen eben so erfahren. Der Literatur gelinge dies besser als anderen Kunstformen, so Boyd: "Ich rate Ihnen: Lesen Sie, um das Leben zu verstehen."

Zum Nachhören NDR Kultur - Klassisch in den Tag - 28.03.2019 06:40 Uhr Autor/in: Büchsenmann, Jens William Boyd war zu Gast im Hamburger Literaturhaus. Im Interview spricht der schottische Schriftsteller über seinen neuen Roman und die aktuellen Brexit-Nachrichten.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mit "Blinde Liebe", seiner dramatischen und anrührenden Familien- und Liebesgeschichte um einen Klavierstimmer und eine russischen Sängerin, trifft er den Nerv der Zeit - und begeistert auch das Publikum im Literaturhaus Hamburg. Denn die Protagonistinnen und Protagonisten in seinen Geschichten erfindet er so gut, dass sie seine Leserschaft für bare Münze nehmen.

Glaubwürdige Geschichten

"Mein persönliches Credo ist, alles in meinen Romanen so genau und im Detail darzustellen, dass die Leserinnen und Leser den Impuls verspüren, selbst im Internet nachzuschauen, um noch mehr über diese Personen zu erfahren," erklärt der schottische Beststellerautor. Darauf verwendet er erhebliche Mühe, quält sich regelrecht mit der Genauigkeit von Kleidung und Lebensumständen bis er eine 100-prozentige Glaubwürdigkeit bei seiner Leserschaft erreicht.

Jede und jeder im Publikum hat ihm das bei seiner Lesung abgenommen - 500 Seiten Liebesgeschichte zum Niederknien! Er wolle seine Leserschaft verführen, damit sie vergisst, dass es sich bei seinen Büchern um Fiktion handelt, und sie stattdessen für wirkliches Leben hält. Ein Verführer ist William Boyd in der Tat. Einer, der während seiner Lesung sehr bescheiden blieb und noch sehr lange Bücher signieren musste.

Weitere Informationen Ein literarisches Täuschungsmanöver Bei William Boyds Romanfiguren bleibt lange unklar, ob es sich um eine real existierende oder um eine erdachte Person handelt. So auch in seinem neuen Roman "Die Fotografin". mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 28.03.2019 | 06:40 Uhr