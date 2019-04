Stand: 08.04.2019 07:59 Uhr

Interview: Lang Lang über sein "Piano Book"

Es ist das erste Album, das Lang Lang veröffentlicht, seit er wegen einer Sehnenscheidenentzündung eine Zwangspause einlegen musste. "Piano Book" ist eine sehr persönliche Auswahl von Miniaturen - von Bach bis Filmmusik. NDR Kultur Moderatorin Raliza Nikolov hat den Pianisten in Hamburg getroffen.

"Piano Book" heißt das aktuelle Album von Lang Lang. Im Vorwort bekennt der chinesische Pianist, die Stücke auf diesem Album seien der Grund, warum er überhaupt Musiker werden wollte.

"Es ist tatsächlich ein Buch mit all den Stücken, die ich als Kind und Heranwachsender gespielt habe, es sind alles Lieblingsstücke, 'Für Elise', 'Clair de Lune', das 'Regentropfen-Prélude', dazu Volksmusik aus aller Welt und einige Filmmusik-Stücke", sagt Lang Lang und fügt hinzu: "Was mich angetrieben hat, ist ganz klar: Wenige Profi-Pianisten haben diese Stücke bisher aufgenommen, sie werden eher als Übungsstücke wahrgenommen. Aber ich finde, diese Miniaturen sind Meisterwerke, die man viel ernsthafter anschauen und auf höchstem Niveau interpretieren sollte, um wirklich in diese Musik eintauchen zu können. Deshalb wollte ich sie aufnehmen und all den Studierenden und Liebhabern die Möglichkeit geben, sie mit anderen Augen zu betrachten."

Schlüsselerlebnis mit Horowitz

Einerseits sind die Melodien heute jedem vertraut, andererseits würden diese Meisterwerke selten mit der Hingabe gespielt, die sie verdienen, sagt Lang Lang. In seiner Kindheit gab es ein entscheidendes Erlebnis: "Als ich vier Jahre alt war, hörte ich Horowitz in Moskau, 1986. Er spielte die 'Träumerei' von Schumann. Ich kann das spielen, meine Nachbarn können es spielen, aber niemand auf diesem Niveau. Das ist auch kaum zu erreichen, aber wir sollten versuchen uns anzunähern."

Viele der Kompositionen kommen mit sehr wenigen Noten aus, sind aber nur scheinbar leicht zu spielen. Wie füllt Lang Lang die schwarzen Tintenkleckse mit Leben? "Ein guter Pianist sollte sprechend spielen, mit vielen Farben, und mit dem Pedal kann er magische Momente erzeugen. Versetz Dich in jedes Stück als wäre es ein kleines Universum. Wir müssen darin aufgehen und unser ganzes Können hineinlegen."

