75 Jahre NDR Elbphilharmonie Orchester: Ihre Musikwünsche Stand: 09.12.2019 13:32 Uhr Das NDR Elbphilharmonie Orchester feiert 75 jähriges Jubiläum. Feiern Sie mit und schicken Sie uns Ihren Wunschmusik mit Aufnahmen des Orchesters.

Gibt es einen Konzertabend mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester, der Ihnen besonders gefallen haben? Wollen Sie Ausschnitte daraus noch einmal hören? Ob in der Hamburger Laeiszhalle, in der Konzertkirche in Neubrandenburg oder an einem der vielen Konzertorte in Norddeutschland. Oder gibt es eine Aufnahme, die Sie nachhaltig beeindruckt hat - dann her damit!

Am Freitag, 30. Oktober, unserem Thementag zum 75. Geburtstag des NDR Elbphilharmonie Orchesters, erfüllen wir von 14 bis 16 Uhr Ihre Musikwünsche. Dabei greifen wir auch tief in unser Archiv, wobei bestimmt viele Raritäten durch Ihre Wünsche zu Tage kommen.

Senden Sie uns Ihren Musikwunsch zum 75. Geburtstag des NDR Elbphilharmonie Orchesters per unten stehendem Formular zu. Einfach eintragen und abschicken! Und: Erzählen Sie uns gern auch die Geschichte zu Ihrem Wunsch!

