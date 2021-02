Stand: 09.04.2020 15:21 Uhr Zehn Händel-Opern im Videostream!

Die Internationalen Händel Festspiele Göttingen hätten in diesem Jahr 100. Geburtstag gefeiert: Mit der Wiederaufführung von "Rodelinde" am 26. Juni 1920 weckten Bürger und Bürgerinnen der Stadt Göttingen Händels Opern aus ihrem langen Dornröschenschlaf und begründeten international die "Göttinger Händel-Renaissance". Heute steht fest: Händel zieht das Publikum genauso in seinen Bann wie im 18. Jahrhundert, als er, vor allem in Großbritannien, ein Star war.

Anlässlich des Jubiläums bietet NDR Kultur bis zum 30. September 2020 eine Auswahl besonders attraktiver Opernproduktionen aus den Jahren 2009 bis 2019 als Stream an.