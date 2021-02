Stand: 06.03.2020 16:46 Uhr Corona und die Folgen für Konzertveranstalter von Ulrike Henningsen

Ob Leipziger Buchmesse, Internorga oder Frankfurter Musikmesse - kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine Großveranstaltung wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt wird. In der Schweiz und Norditalien sind davon mittlerweile auch Konzertveranstaltungen betroffen. Soweit ist es in Deutschland zwar noch nicht, aber die Veranstalter sind alarmiert.

"Deutsche Konzert- und Tourneeveranstalter bangen um ihre Existenz" - so lautet die beunruhigende Überschrift der Pressemitteilung, die der Bundesverband der Konzert- und Tourneeveranstalter in der vergangenen Woche herausgab. Etwa 3.000 selbständig tätige Inhaber von Veranstaltungsunternehmen zählt diese Branche bundesweit. Dazu kommen 30.000 sozialversicherte und geringfügig Beschäftigte. NDR Kultur hat mit Jens Michow, Präsident und Geschäftsführer des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV), über die aktuelle Lage gesprochen.

