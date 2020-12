Weihnachtskonzert mit dem NDR Chor

Felix Mendelssohn Bartholdy

"Weihnachten. Frohlocket, ihr Völker auf Erden" aus "6 Sprüche zum Kirchenjahr" op. 79

Warum toben die Heiden. Psalm op. 78 Nr. 1

Max Reger

"O Jesulein süß" aus "7 geistliche Volkslieder"

"Unser lieben Frauen Traum" aus "8 geistliche Gesänge" op. 138

Vom Himmel hoch

Mach hoch die Tür

Dietrich Buxtehude

Mach hoch die Tür

Johannes Brahms

O Heiland, reiß die Himmel auf, Motette op. 74 Nr. 2

Peter Cornelius

"Die Könige" aus "Sechs Weihnachtslieder" op. 8

Dietrich Buxtehude

Wie schön leuchtet der Morgenstern, Choralfantasie für Orgel

Anton Bruckner

Ave Maria, Motette

Virga Jesse

Jan Sandström

Es ist ein Ros entsprungen

Eric Whitacre

Lux Aurumquea

Benjamin Britten

A Hymn to the Virgin

Johann Sebastian Bach

Präludium und Fuge C-Dur für Orgel BWV 545

Herbert Howells

"A spotless rose" Für eine Singstimme und gemischten Chor a cappella

Pawel Lukaszewski

Alleluja

Ave Maria

Karl Jenkins

Lullay

Knut Nystedt

The word became flesh, op. 162

Franz Xaver Gruber

Stille Nacht



Gerhard Löffler Orgel

NDR Chor

Ltg.: Klaas Stok



Aufzeichnung vom 13.12.2018 in der Hauptkirche St. Jacobi in Hamburg