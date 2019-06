Mit ihrem Buch "Glück ist in der kleinsten Hütte" berichten Nicole und Carsten Dau von ihrer Entscheidung für einen Umzug weg von Hamburg in ein Tiny House im Wendland. Sie entschieden sich bewusst für eine Verkleinerung ihres Besitzes und Wohnraums und für mehr Möglichkeiten, Dinge selbst zu gestalten. Möglich wird dies auch durch Nicole Daus Arbeitsmodell des Homeoffice in einer Hamburger Kommunikationsagentur. Sie und ihr Mann beschreiben Glück als eine Suche danach, was wichtig ist im Leben und die Verfolgung dieser Ziele.

Leben in einem "Tiny House"















Inzwischen vertrauen beide der Kraft ihrer eigenen Hände und ihrer Fähigkeit, Lösungen zu finden. Mit recycelten Materialien, wenigen handwerklichen Vorkenntnissen und dafür großer Offenheit und Flexibilität, gelingt ihr Leben im Tiny House. Vom anfänglichen Vermissen von Annehmlichkeiten wie einer Badewanne und der Entdeckung neuer Luxusgüter wie der Wärme des Holzofens oder dem Wald vor der Tür berichten Nicole und Carsten Dau bei "Klassik à la carte".

Das Gespräch führte Jan Wiedemann

Infos zum Buch Titel: "Glück ist in der kleinsten Hütte. Unser Traum vom Tiny House"

Autorin: Nicole Dau

Verlag: Piper

EAN 978-3-492-06159-9

224 Seiten, 15 Euro