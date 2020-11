Live und im Stream: Angela Hewitt und David Afkham in Hannover

Die NDR Radiophilharmonie spielt mit Angela Hewitt unter Leitung von David Afkham auch vor leerem Saal für Sie: Live auf NDR Kultur und im Video-Livestream!

Für Hyperion spielt die kanadische Pianistin sämtliche Klavierkonzerte Mozarts ein. In Hannover präsentiert sie das prachtvoll-tiefsinnige C-Dur-Konzert von 1786. Zugleich Abschluss und Höhepunkt der zwölf großen Wiener Konzerte Mozarts, entstand es im Anschluss an den "Figaro", und tatsächlich wechseln in ihm Stimmungen und Charaktere so rasch wie auf der Opernbühne.

Coriolan-Ouvertüre und Haydens Trauersinfonie rahmen Beethoven

Den Rahmen für das Klavierkonzert bilden Beethovens düstere Ouvertüre zum Schauspiel "Coriolan" und die 44. Sinfonie von Joseph Haydn. "Trauersinfonie" wird sie genannt, weil der Komponist sich angeblich das Adagio daraus für seine eigene Beerdigung gewünscht haben soll. (Stattdessen entschied man sich dann 1809 in Wien für Mozarts Requiem.) Musikalisch gehört das Werk in Haydns "Sturm und Drang"-Periode und lebt von seiner stilistischen und formalen Experimentierfreude.

Exzellente Musik exzellent dirigiert: David Afkham

David Afkham ist seit 2019 Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Orquestra y Coro Nacional de España. Er springt ein für Thomas Søndergård, der nicht aus Dänemark anreisen konnte.

Das Programm Ludwig van Beethoven

Ouvertüre zu Heinrich Joseph von Collins Trauerspiel "Coriolan" op. 62

Wolfgang Amadeus Mozart

Klavierkonzert Nr. 25 C-Dur KV 503

Joseph Haydn

Sinfonie e-Moll Hob. I:44, "Trauer-Symphonie"



Angela Hewitt Klavier

NDR Radiophilharmonie

Ltg.: David Afkham



Live aus dem Großen Sendesaal des NDR in Hannover

