Live im Radio: Kammermusik von Beethoven, Dvořák, Schulhoff

Musikerinnen und Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters kommen mit dem Pianisten Per Rundberg am 20. November im Rolf-Liebermann-Studio in Hamburg zu einem Kammerkonzert zusammen und spielen Beethoven, Dvorák und Schulhoff live für das Radiopublikum von NDR Kultur.

Mit einem Beitrag zum Beethovenjahr 2020 eröffnet Solo-Cellist Christopher Franzius gemeinsam mit dem schwedischen Pianisten Per Rundberg das NDR Kultur Radio-Kammerkonzert: Beethovens Violoncellosonate op. 5 Nr. 2 ist unter dem Eindruck der herausragenden Cellokunst am Hofe des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm II. geschrieben. Bei einem Besuch in Berlin erkannte der 25-jährige Beethoven sofort das Potenzial, das in dem kammermusikalisch bisher unterrepräsentierten Instrument schlummerte - und schrieb kurzerhand die ersten "echten" Cellosonaten der Musikgeschichte.

Schulhoff: Geist der Goldenen Zwanziger

Das Noah Quartett präsentiert ein Werk von Erwin Schulhoff. Wie Dvořák war Schulhoff Tscheche, lebte aber tragischerweise zur falschen Zeit am falschen Ort. Nachdem die Nationalsozialisten das östliche Nachbarland okkupiert hatten, wurde seine Musik als "entartet" stigmatisiert. 1941 in einem bayerischen KZ interniert, starb Schulhoff dort ein Jahr später. Seine "Fünf Stücke für Streichquartett" entstanden 1924 lange vor dieser grausamen Zeit und atmen noch den Geist der Goldenen Zwanzigerjahre: Kurz und witzig, packend und frech, virtuos und ironisch sind diese Stücke ein Fest für jeden Kammermusikfreund!

Dvořáks Tänze voller Melancholie und Lebensfreude

Weitere Informationen NDR Kultur bringt Konzerte live nach Hause Die großen Konzertabende der NDR Orchester mit bekannten Solisten können Sie im November live im Radio hören. mehr

Antonín Dvořáks letztes und bekanntestes Werk für Klaviertrio war das "Dumky-Trio". Der Name des 1891 komponierten Kammermusikwerks macht bereits auf seine besondere Form aufmerksam: Kein gewohntes Sonaten-Allegro oder Rondo-Finale findet sich in darin, stattdessen reihte Dvořák sechs ursprünglich ukrainische Tänze namens "Dumka" aneinander. Deren charakteristisches Merkmal ist der musikalisch attraktive Wechsel zwischen langsamen und schnellen Abschnitten, zwischen melancholischem und ausgelassenem Temperament.

Moderation: Friederike Westerhaus

Weitere Informationen NDR Elbphilharmonie Orchester Das international renommierte Flaggschiff der NDR Ensembles ist das Residenzorchester der Elbphilharmonie Hamburg. mehr