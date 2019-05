Lange galt ein großer Teil von Händels früher Oper "Rodrigo" als verschollen. Erst 1974 tauchte das gedruckte Libretto wieder auf, neun Jahre später fand man Teile der Musik in einer privaten Sammlung. Bei den Internationalen Händel-Festspielen Göttingen erklingt in diesem Sommer eine rekonstruierte Fassung, die dem Original so nahe kommt wie nur irgend möglich. Das verspricht der künstlerische Leiter Laurence Cummings. Für ihn hat die "Rodrigo"-Partitur mit ihrem "Funkeln" tatsächlich etwas Magisches und passt damit zum diesjährigen Festivalmotto "Magische Saiten".

Sich selbst besiegen

Die Oper erzählt sehr frei vom Ende der Regentschaft des legendären letzten Westgoten-Königs Roderich in Hispanien. Im Mittelpunkt stehen jedoch weniger die politischen Vorgänge, als vielmehr die Reaktionen der betrogenen Ehefrau und der verlassenen Geliebten. Und das Fazit: "Vincer se stesso è la maggior vittoria." Sich selbst zu besiegen, ist der größte Sieg.

Das Programm Georg Friedrich Händel: Rodrigo, Oper



Rodrigo: Erica Eloff

Esilena: Fflur Wyn

Florinda: Silvia Fragato

Giuliano: Jorge Navarro Colorado

Evanco: Russell Harcourt

Fernando: Leandro Marziotte

FestspielOrchester Göttingen

Ltg.: Laurence Cummings



Live aus dem Deutschen Theater in Göttingen