Live: Kammermusik von Johann Sebastian Bach bis Jean Cras

Im November überträgt NDR Kultur donnerstags und freitags Livekonzerte von NDR Radiophilharmonie und NDR Elbphilharmonie Orchester. Am 12.11. spielen Mitglieder der NDR Radiophilharmonie mit Gästen ein eigens gestaltetes Kammermusikprogramm.

Das Trio d'Iroise wurde 2017 von der Geigerin Sophie Pantzier, dem Bratschisten François Lefèvre (beide Mitglieder der NDR Radiophilharmonie) und dem Cellisten Caspar Wedell (Solocellist des Ensembles Reflektor) gegründet. Der Name des Trios bezieht sich auf den Ort der ersten Begegnung: das Kammermusikfestival "Rencontres musicales d'Iroise" in der Bretagne. Kaum ein Jahr später erhielt das Trio ein Stipendium des Deutschen Musikwettbewerbs, mit dem die Aufnahme in die "Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler" verbunden war.

Selten gehörte Kammermusik von Jean Cras

Neben wohl vertrautem Repertoire von Bach und Schubert lernen wir mit dem Trio d'Iroise einen Komponisten kennen, der nicht häufig auf Konzertprogrammen zu finden ist: Jean Cras (1879-1932). Der französische Komponist und Konteradmiral wurde in Brest in der Bretagne geboren - dort, wo sich das Trio zusammengefunden hat. Als Sohn musikliebender Eltern begann er früh Klavier zu spielen und zu komponieren. Im Ersten Weltkrieg war er Kommandeur eines Torpedobootes, hatte aber immer ein Klavier an Bord, um komponieren zu können. Er starb nach einer kurzen Krankheit recht plötzlich im Alter von nur 53 Jahren. Jean Cras hat nicht nur Klaviermusik, sondern auch eine Oper, Chor- und Orchesterwerke, Streichquartette und andere Kammermusik geschrieben - das Trio d'Iroise spielt sein Streichtrio in vier Sätzen aus dem Jahr 1926.

Romantischer Schumann, Strauss zur Silberhochzeit

Umrahmt von Bach, Schubert und Cras spielt Ivo Dudler, Solohornist der NDR Radiophilharmonie, mit der den NDR Ensembles eng verbundenen Pianistin Ulrike Payer Werke von Robert Schumann und Richard Strauss. Schumanns "Adagio und Allegro" op. 70 gehört zu den ersten romantischen Kammermusikwerken für modernes F-Horn. Richard Strauss komponierte sein Andante C-Dur aus Anlass der Silberhochzeit seiner Eltern.

Moderation: Raliza Nikolov

Das Programm Johann Sebastian Bach

"Aria" aus den Goldberg-Variationen, Bearbeitung für Streichtrio

Franz Schubert

Streichtrio B-Dur D 471 (Fragment)

Robert Schumann

Adagio und Allegro As-Dur für Horn und Klavier op. 70

Richard Strauss

Andante C-Dur für Horn und Klavier op. 86 a

Jean Cras

Streichtrio in 4 Sätzen



Trio d'Iroise:

Sophie Pantzier Violine (NDR Radiophilharmonie)

François Lefèvre Viola (NDR Radiophilharmonie)

Caspar Wedell Violoncello

und

Ivo Dudler Horn (NDR Radiophilharmonie)

Ulrike Payer Klavier



Live aus dem Großen Sendesaal des NDR in Hannover

