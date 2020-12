Live: Alan Gilbert, Gautier Capuçon und Anna Prohaska

Er gilt als einer der weltweit führenden Vertreter seines Faches und sorgt kontinuierlich mit seinen Aufnahmen und Konzerten für Aufsehen: der französische Cellist Gautier Capuçon. Im Dezember kehrt er nach längerer Zeit zum NDR Elbphilharmonie Orchester zurück und interpretiert unter der Leitung von Chefdirigent Alan Gilbert das wahrscheinlich beliebteste Cellokonzert aller Zeiten.

Dvořák: einprägsamen Melodien und fesselnde Virtuosität

Das h-Moll-Werk von Antonín Dvořák ist bis heute ein unübertroffener Klassiker des romantischen Repertoires. Den einprägsamen Melodien und gewaltigen sinfonischen Entladungen, der fesselnden Virtuosität und überwältigenden Emotionalität kann man sich kaum entziehen. Selbst Johannes Brahms war auf seinen jüngeren Komponisten-Freund neidisch: "Warum habe ich nicht gewusst, dass man ein Cellokonzert wie dieses schreiben kann?", soll er nach einem Blick auf die Partitur Dvořáks ausgerufen haben.

Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 4 geht auch in Pandemiezeiten

Eine Sinfonie von Gustav Mahler in Corona-Zeiten? Ist das möglich? Ja, sollte es, sind Chefdirigent Alan Gilbert und seine Musikerinnen und Musiker überzeugt. Welches seiner Werke wäre da geeigneter als die 4. Sinfonie?! Bewusst hielt Mahler sie klassisch, in den Dimensionen wie auch in der Besetzung. So verzichtete er hier etwa ganz auf die Posaunen, beließ die Spieldauer bei etwas unter einer Stunde - und erreichte dennoch jene packende Intensität, die man von ihm gewohnt ist.

Anna Prohaska erzählt "Vom himmlischen Leben"

Im letzten Satz erklärt das Kind, wie alles gemeint sei", erläuterte der Komponist selbst den zwischen nostalgischer Naivität und abgründiger Groteske schwankenden Tonfall seiner Vierten. Die Rolle des "Kindes", das im vierten Satz vom paradiesischen "himmlischen Leben" erzählt, übernimmt in Hamburg die auf Opern- und Konzertbühne gefragte Sopranistin Anna Prohaska.

Das Konzert wird auf der Seite des Elbphilharmonie Orchesters auch im Video-Livestream übertragen.

Das Programm Antonín Dvořák

Violoncellokonzert h-Moll op. 104

Gustav Mahler

Sinfonie Nr. 4 G-Dur



Anna Prohaska Sopran

Gautier Capuçon Violoncello

NDR Elbphilharmonie Orchester

Ltg.: Alan Gilbert



Live aus dem Großen Saal der Elbphilharmonie Hamburg

Weitere Informationen NDR Elbphilharmonie Orchester Das international renommierte Flaggschiff der NDR Ensembles ist das Residenzorchester der Elbphilharmonie Hamburg. mehr