Christoph Lieben-Seutter hat als Chef von Elbphilharmonie und Laeiszhalle einen der wichtigsten Jobs in der Hamburger Kulturszene. Wie plant er in Corona-Zeiten?

Bisher war die Programmplanung der Elbphilharmonie eine ziemlich dankbare Aufgabe. Meistens drängten sich Veranstalter und Künstler um die begehrten Termine in Hamburgs wichtigstem Konzerthaus - und das Publikum um die Karten. Aber wie sieht es in der kommenden Saison aus? In der noch laufenden mussten, wie vielerorts, wegen der Corona-Krise zahlreiche Termine abgesagt werden. Schade fürs Publikum - und für Künstlerinnen und Künstler sowie Veranstalter oft eine völlige Katastrophe. Elbphilharmonie und Laeiszhalle wirken inzwischen wie ausgestorben. Auch der Generalintendant macht Homeoffice. Von "Business as usual" konnte daher auch bei der Planung der kommenden Saison keine Rede sein.

Christoph Lieben-Seutter hat live in der Sendung NDR Kultur à la carte berichtet, wie er und sein Team diese Aufgabe angegangen sind und welche Programmpunkte bisher, trotz vieler Unabwägbarkeiten, als nahezu sicher gelten können. Viele sind es nicht. Vor allem Konzerte mit großen Sinfonieorchestern aus dem Ausland stehen derzeit noch in den Sternen.

Elbphilharmonie: Hoffen auf den Herbst Hamburg Journal - 22.04.2020 19:30 Uhr Mehr als 150 Konzerte sind in der Elbphilharmonie aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Intendant Christoph Lieben-Seutter hofft, dass sich im Herbst die Konzertsäle wieder füllen.







Das Gespräch führt Friederike Westerhaus.

