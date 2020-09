Stand: 28.09.2020 16:50 Uhr

Welches Lied möchten Sie am 3. Oktober singen?

Unter dem Motto "3. Oktober - Deutschland singt" setzt sich eine gleichnamige Initiative zum gemeinsamen Singen in allen Städten und Dörfern ein. Pünktlich um 19 Uhr sollen in der ganzen Republik gemeinsam zehn Lieder gesungen werden. Das Ganze natürlich open air - also auf Marktplätzen, Straßen oder Balkonen.

Ins Leben gerufen wurde das Bündnis von Politikern, Glaubensgemeinschaften und Künstlern. Neben "Wind of Change" stehen "Die Gedanken sind frei" oder "Der Mond ist aufgegangen" auf der Liste der zehn fest eingeplanten Lieder. Im Anschluss sollen weitere Lieder gesungen werden. Uns interessiert: Welche Lieder würden Sie gerne zum Tag der Deutschen Einheit singen?

Schreiben Sie uns!

Ihre Daten Name, Vorname: * Wohnort: * Telefon: * E-Mail: Welches Lied möchten Sie am 3. Oktober singen? Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 29.09.2020 | 06:20 Uhr