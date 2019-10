Stand: 02.09.2019 12:24 Uhr

Grenzenlos Denken - 30 Jahre nach dem Mauerfall

Es waren symbolträchtige Szenen in Berlin, als sich am 9. November 1989 die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitete: Die Mauer ist offen. Es passierte das eigentlich Unfassbare, auch wenn es sich in den Wochen zuvor angebahnt hatte: durch friedliche, aber hartnäckige und entschiedene Proteste auf den Straßen von Leipzig, Plauen, Rostock oder Dresden. 30 Jahre ist der Mauerfall her. Welche Erinnerungen sind damit verbunden? Was hat sich seitdem in Ost und West verändert? Wie denken wir heute über die Wende? Was hat der Umbruch 1989 bewirkt?

Wir haben Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Persönlichkeiten der Kultur und des öffentlichen Lebens gebeten, darüber nachzudenken und für uns einen Essay zu schreiben.

Folge Autor der Folge Datum Uhrzeit 1 Kati Naumann 4. September 2019 14.20 Uhr 2 Joachim Kümmritz 11. September 2019 09.20 Uhr 3 Susanne Schädlich 18. September 2019 09.20 Uhr 4 Gregor Gysi 25. September 2019 09.20 Uhr 5 Christina Morina 2. Oktober 2019 09.20 Uhr 6 Roland Jahn 9. Oktober 2019 09.20 Uhr 7 Katja Lange-Müller 16. Oktober 2019 09.20 Uhr 8 Marcel Beyer 23. Oktober 2019 09.20 Uhr 9 Katja Oskamp 30. Oktober 2019 09.20 Uhr 10 Ingo Schulze 6. November 2019 09.20 Uhr

