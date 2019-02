Gelebte Gelassenheit: Takis Würger in Braunschweig

NDR Kultur - Klassisch in den Tag - 06.02.2019 07:20 Uhr Autor/in: Solloch, Alexander

Vor gut drei Wochen begann in den Feuilletons die große Diskussion um seinen neuen Roman "Stella". Am Dienstagabend las Takis Würger in der NDR Kultur Reihe "Autoren lesen" in Braunschweig.