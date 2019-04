Die Frau, die Theaterkulissen baut

NDR Kultur - Matinee - 10.04.2019 09:20 Uhr Autor/in: Pommerenke, Anina

Seit drei Jahren hat Lisa von Meyer die Leitung der Werkstätten an den Landestheatern in Schleswig-Holstein inne. NDR Kultur hat die 34-Jährige an ihrem Arbeitsplatz besucht.