Umfrage zum Fachkräftemangel: Müssen wir alle länger arbeiten? Wo spüren Sie den Fachkräftemangel am stärksten? Welche Maßnahmen sind sinnvoll, um die Lücken zu schließen? Sagen Sie es uns in der neuen Umfrage von #NDRfragt!

Ob in der Schule, der IT oder im Handwerk - allein im vergangenen Jahr konnten laut Institut der deutschen Wirtschaft 570.000 Stellen in Deutschland nicht besetzt werden. Die Ökonomen rechnen damit, dass sich der Fachkräftemangel künftig sogar noch ausweitet.

In unserer neuen Umfrage möchten wir von Ihnen wissen: Wo spüren Sie den Fachkräftemangel am stärksten? Welche Maßnahmen helfen dagegen? Müssen wir alle länger arbeiten? Und: Wird älteren Menschen in der Arbeitswelt genug Wertschätzung entgegengebracht? Sagen Sie es uns!

So machen Sie bei der Umfrage zum Fachkräftemangel mit

Wenn Sie noch kein Mitglied sind, können Sie sich bei #NDRfragt anmelden und bekommen nach Ihrer Registrierung per E-Mail die Einladung zur Umfrage geschickt.

Weitere Informationen Registrieren Sie sich hier für #NDRfragt! Melden Sie sich für die #NDRfragt-Community an und nehmen Sie an Umfragen teil. Ihre Stimme zählt für unser Programm! mehr

Sollten Sie sich bereits bei #NDRfragt registriert haben, bekommen Sie automatisch per E-Mail eine Einladung zur aktuellen Umfrage. Klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten.

Bis Montag, 25. November, 9 Uhr können Sie an der Umfrage teilnehmen. Die Ergebnisse gibt es ab dem 7. Januar im Rahmen des Themenschwerpunkts "Alternde Gesellschaft" im NDR Programm und unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Bereits 47.000 Norddeutsche sind dabei. Registrierte Mitglieder erhalten regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail. Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Konjunktur Einzelhandel Handwerk