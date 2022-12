Umfrage: Wie wird Weihnachten im Krisenjahr? Stand: 10.11.2022 11:56 Uhr Ukraine-Krieg, Inflation, Klimawandel - Weihnachten steht im Zeichen der Krisen. In der neuen #NDRfragt-Umfrage wollen wir von Ihnen wissen: Wie feiern Sie Weihnachten dieses Jahr?

Die Adventsmärkte sind in vollem Gange, das Weihnachtsgeschäft ist längst angelaufen. Auf den ersten Blick könnte es ein Weihnachtsfest wie jedes andere werden. Doch angesichts der aktuellen Krisen stellt sich die Frage: Kann dieses Weihnachtsfest wirklich so werden wie die anderen?

Darüber möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen und Sie fragen: Wie feiern Sie dieses Jahr Weihnachten? Wie halten Sie es diesmal mit den Geschenken, dem Spenden oder der Weihnachtsbeleuchtung? Und wie steht es um Ihre Weihnachtsstimmung? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Noch nicht dabei? Hier anmelden!

Weitere Informationen Registrieren Sie sich hier für #NDRfragt! Melden Sie sich für die #NDRfragt-Community an, und nehmen Sie an Umfragen teil. Ihre Stimme zählt für unser Programm! mehr

So können Sie mitmachen

Wenn Sie sich schon bei #NDRfragt registriert haben, bekommen Sie per E-Mail eine Einladung zur Umfrage "Ach du fröhliche! Wie feiern wir Weihnachten im Krisenjahr?". Klicken Sie einfach den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten. Wenn Sie noch kein Mitglied sind, können Sie sich bei #NDRfragt anmelden und danach direkt an der Umfrage teilnehmen.

Bis Montag, 12. Dezember, 8 Uhr, können Sie an der Umfrage teilnehmen. Die Beantwortung dauert ca. 8 Minuten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es in verschiedenen NDR-Programmen ab 16. Dezember. Zum Beispiel direkt am 16. Dezember in der Hörfunk-Sendung "Update" bei NDR 2 um 12:00 Uhr. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse online auf ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die neue Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragenl! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 13.11.2022 | 22:50 Uhr