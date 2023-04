Umfrage von #NDRfragt: Wie viel wollen wir arbeiten? Stand: 17.04.2023 06:00 Uhr Weniger Arbeit bei gleichem Lohn - das verspricht die Vier-Tage-Woche. Wir möchten wissen: Wie viel arbeitet die #NDRfragt-Community, wie steht es um ihre Work-Life-Balance und für wie realistisch hält sie eine Vier-Tage-Woche?

Beruf und Privates unter einen Hut zu bringen, ist für viele ein ständiges Rennen gegen die Zeit. Stress und Belastung sind unter anderem die Folgen. Wäre ein Tag weniger Arbeit die Lösung für eine bessere Work-Life-Balance? Immer wieder diskutieren Politik und Unternehmen, ob das wirklich umsetzbar ist. So forderte jüngst die Gewerkschaft IG Metall eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich für die Stahlindustrie.

In unserer neuen Umfrage interessiert uns: Wie viel arbeiten Sie derzeit und wie viel würden Sie gerne arbeiten? Fühlen Sie sich durch Ihre Arbeit belastet oder gestresst? Befürworten Sie die Idee einer Vier-Tage-Woche? Und wie würden Sie die zusätzliche freie Zeit investieren? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Noch nicht dabei? Hier anmelden!

Weitere Informationen Registrieren Sie sich hier für #NDRfragt! Melden Sie sich für die #NDRfragt-Community an und nehmen Sie an Umfragen teil. Ihre Stimme zählt für unser Programm! mehr

So können Sie mitmachen

Wenn Sie noch kein Mitglied sind, können Sie sich bei #NDRfragt anmelden und bekommen nach Ihrer Registrierung per E-Mail die Einladung zur Umfrage "Einführung der Vier-Tage-Woche - wie viel wollen wir in Zukunft arbeiten?" geschickt.

Sollten Sie sich bereits bei #NDRfragt registriert haben, bekommen Sie automatisch per E-Mail eine Einladung zur aktuellen Umfrage. Klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten.

Bis Montag, 24. April, um 9 Uhr können Sie an der Umfrage teilnehmen. Die Beantwortung dauert circa fünf Minuten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es ab 27. April im NDR Programm. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 27.04.2023 | 08:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Arbeitsmarkt