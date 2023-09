Umfrage: Zu viel Zuwanderung? Sendedatum: 27.09.2023 06:00 Uhr Kommunen klagen über zu viele Geflüchtete, während die Politik über schärfere Grenzkontrollen streitet. Was ist Ihre Meinung zur aktuellen Debatte? Sagen Sie es uns in der neuen Umfrage von #NDRfragt!

In Deutschland sind im ersten Halbjahr so viele Asylanträge gestellt worden wie seit sieben Jahren nicht. Auch im Norden klagen Kommunen, dass sie an ihre Belastungsgrenzen stoßen und keine Menschen mehr aufnehmen können. Die Politik streitet derweil über schärfere Grenzkontrollen.

Sagen Sie uns Ihre Meinung!

In unserer neuen Umfrage möchten wir daher von Ihnen wissen: Machen Sie sich Sorgen, dass wieder mehr Menschen nach Deutschland kommen - oder eben nicht? Wie empfinden Sie die momentane Debatte? Welche positiven oder negativen Erfahrungen haben Sie mit Geflüchteten gemacht? Sind Grenzkontrollen sinnvoll oder nicht? Sind Sie vielleicht selbst geflüchtet? Welche Erfahrungen haben Sie in Deutschland gemacht? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

So können Sie mitmachen

Wenn Sie noch kein Mitglied sind, können Sie sich bei #NDRfragt anmelden und bekommen nach Ihrer Registrierung per E-Mail die Einladung zur Umfrage geschickt.

Weitere Informationen Registrieren und an der Umfrage teilnehmen! Melden Sie sich bei #NDRfragt an, und nehmen Sie an der Umfrage zur Migration teil. Ihre Stimme zählt! mehr

Sollten Sie sich bereits bei #NDRfragt registriert haben, bekommen Sie automatisch per E-Mail eine Einladung zur aktuellen Umfrage. Klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten.

Bis Mittwoch, 4. Oktober, um 9 Uhr können Sie an der Umfrage teilnehmen. Die Beantwortung dauert circa fünf Minuten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es am 12. Oktober im NDR Programm. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

Weitere Informationen #NDRfragt - das Meinungsbarometer für den Norden Wir wollen wissen, was die Menschen in Norddeutschland bewegt. Registrieren Sie sich jetzt für das Dialog- und Umfrageportal des NDR! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 27.09.2023 | 06:00 Uhr