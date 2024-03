Umfrage: Welche Themen entscheiden die Europawahl? Stand: 21.03.2024 05:00 Uhr Am 9. Juni 2024 wählen wir das EU-Parlament. Das betrifft auch uns in Schleswig-Holstein. Aber welche Themen brennen Ihnen auf dem Herzen? Sagen Sie uns Ihre Meinung in der neuen Umfrage von #NDRfragt!

Auch wenn es nicht immer offensichtlich ist: die Entscheidungen, die in Brüssel gefällt werden, haben teils große Auswirkungen auf die Menschen in Schleswig-Holstein. Von Sicherheit über Tourismus bis zum Thema Landwirtschaft: Die EU ist omnipräsent. Die Wahl des EU-Parlaments ist Ihre Möglichkeit, über den zukünftigen Kurs mitzubestimmen. Welche Themen sind Ihnen besonders wichtig?

Was sind Ihre Erwartungen an die EU-Politik?

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Registrierte Mitglieder erhalten regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

