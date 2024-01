Umfrage: Reicht die Rente? Stand: 30.01.2024 06:00 Uhr Egal, ob Sie die Rente noch vor sich haben oder schon im Ruhestand sind: Wie sorgen Sie für das Alter vor? Oder - falls Sie schon im Rentenalter sind - wie kommen Sie zurecht? Sagen Sie es uns in der neuen Umfrage von #NDRfragt!

In der Umfrage wollen wir wissen: Wie groß ist Ihre Sorge vor Altersarmut - oder leiden Sie selbst darunter? Und: Beschäftigen Sie sich überhaupt mit dem Thema Rente? Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Generation besonders von Altersarmut betroffen ist - oder sein wird? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

So können Sie mitmachen

Wenn Sie noch kein Mitglied sind, können Sie direkt an der Umfrage teilnehmen. Wenn Sie wollen, können Sie sich am Schluss der Umfrage für die #NDRfragt-Community registrieren. Dann bekommen sie zu allen künftigen #NDRfragt-Umfragen eine Einladung per E-Mail geschickt.

Sollten Sie bereits als Mitglied der #NDRfragt-Community registriert sein, haben Sie automatisch eine E-Mail mit einem Link zur aktuellen Umfrage bekommen. Klicken Sie einfach auf den Link, um die Umfrage zu starten.

Bis Dienstag, 6. Februar, um 9 Uhr können Sie an der Umfrage teilnehmen.

Die Ergebnisse dieser Umfrage veröffentlichen wir am Mittwoch, 14. Februar, im NDR Programm. Alle Ergebnisse finden Sie auch unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

