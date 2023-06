Umfrage: Mehrheit will sich kein E-Auto kaufen Stand: 21.06.2023 11:44 Uhr Laut einer #NDRfragt-Umfrage sind vor allem der Preis, die geringe Reichweite und mangelnde Ladestationen die Gründe gegen den Kauf eines Elektroautos. Die Mehrheit hält am Verbrenner fest.

von Lisa Göllert

Das E-Auto soll den Straßenverkehr klima- und umweltfreundlicher machen. Auch wenn die Zahl der zugelassenen Elektroautos 2022 so hoch war wie noch nie, sehen viele das E-Auto nach wie vor kritisch. So auch mehrheitlich die Befragten aus der #NDRfragt-Gemeinschaft.

Darum wollten wir wissen: Wie viele #NDRfragt-Mitglieder fahren bereits ein E-Auto? Was sind ihre Erfahrungen? Und falls ihr Verbrenner morgen kaputtgehen würde, könnten sie sich vorstellen, ein E-Auto zu kaufen? Was fehlt zum Durchbruch des E-Autos? Und wie steht die Community zum Verbot neuer Verbrenner ab 2035? Alle Ergebnisse dieser nicht repräsentativen Umfrage von #NDRfragt gibt es hier als PDF zum Herunterladen.

Sechs von zehn Autofahrenden wollen kein E-Auto

Die große Mehrheit der Befragten fährt selbst ein Auto. Sechs von zehn befragten Autofahrenden würden sich kein E-Auto kaufen, wenn ihr Auto morgen kaputtgehen würde. 17 Prozent sind allerdings auch noch unentschlossen. Weniger als ein Zehntel fährt bereits ein Elektroauto.

Mehrheit hat Zweifel, wie umweltfreundlich das E-Auto ist

Zu teuer und unpraktisch sei das E-Auto laut der befragten Autofahrenden. Vor allem der hohe Preis bei der Anschaffung ist der wesentliche Grund gegen das E-Auto. Auch wie weit es die Batterie ohne erneutes Aufladen schafft und die mangelnde Ladeinfrastuktur, bereitet vielen Sorgen. Über die Hälfte stellt zudem infrage, inwieweit das E-Auto besser für das Klima sei als der Verbrenner. So sieht es auch #NDRfragt-Mitglied Eva Alexandra aus Niedersachsen:

"Es ist völlig unklar, wie umweltfreundlich Elektroautos wirklich sind. Darüber hinaus ist die Infrastruktur zum Laden insbesondere in ländlichen Gebieten absolut ungenügend. Hinzu kommen die hohen Anschaffungskosten, die ich mir als Geringverdiener überhaupt nicht leisten kann." #NDRfragt-Teilnehmerin Eva Alexandra (46) aus Niedersachsen

Stimmen aus der #NDRfragt-Community: Zweifel wie umweltfreundlich das E-Auto ist Stefanie (46) aus Niedersachsen:

"Von der Entsorgung der Altbatterien bzw. der Beschaffung der nötigen Rohstoffe redet kein Mensch. Es geht immer nur um den Ausstoß. Es wird, meiner Meinung nach, nicht das große Ganze betrachtet."

Frank (48) aus Schleswig-Holstein:

"E-Autos verlagern die vermeintliche Klimaschonung nur von der Straße zur eigentlichen Stromproduktion. Solange wir Strom in Deutschland mit Kohlekraftwerken produzieren oder Atomenergie aus anderen Ländern, kann es eigentlich nur um technische Vorteile beim E-Auto gehen und diese sind gegenüber Verbrennern eher gering."

Michael (23) aus Hamburg:

"Die Materialien für ein E-Auto werden in armen Ländern abgebaut (Metalle, Erden etc.). So ein Auto ist umweltschädlich und dient nur einer wohlhabenden grünen Klientel dazu, ihr Gewissen zu beruhigen."

Cora (56) aus Niedersachsen:

"Das E-Auto ist ein schön gerechnete Mogelpackung. Das ist mit seinen Akkus aus seltenen Erden nicht umweltfreundlicher. Die Haltbarkeit dieser Autos ist schlecht. Mein Auto ist bald 20 Jahre und läuft einwandfrei. Ein E Auto wird das nicht schaffen."

Dirk (55) aus Mecklenburg-Vorpommern:

"Die Lebensdauer der Batterie ist für mich unklar und Ersatz sehr teuer! Aus Erfahrungen mit E-Bikes weiß ich, dass so ein Akku durchaus auch mal kaputtgeht und schon die für das E-Bike ordentlich Geld kosten."

Viele Teilnehmende der Umfrage stellen sich zudem die Frage, ob und inwieweit ein E-Auto im Alltag praktisch ist. Auch für #NDfragt-Mitglied Alex aus Schleswig-Holstein stimmen die Bedingungen derzeit nicht für ein E-Auto:

"Ich wohne in einer Wohnung ohne Parkplatz und könnte mein Auto daher nirgends laden. Das Problem ist meiner Meinung nach weniger das Konzept des Autos und mehr die Politik drumherum. Die ganzen Fördermittel sind an Hausbesitzer geflossen, die sich auch ohne Förderung ein Auto hätten leisten können." #NDRfragt-Mitglied Alex (24) aus Schleswig-Holstein

Stimmen aus der #NDRfragt-Community: Kritik am E-Auto im Alltag Daniela (52) aus Niedersachsen:

"Es gibt zu wenig Ladestationen. Wie sollen Menschen in Mehrfamilienhäusern (z.B. Plattenbauten in Berlin) alle zeitgleich ihre Autos laden? Es wird immerzu über Energieknappheit gesprochen, aber nie im Zusammenhang mit E-Autos."

Merle (21) aus Niedersachsen:

"Es gibt auf dem Land kein genügend ausgebautes Netz um sich eine E-Auto anzulegen, wenn man nicht gerade eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat. Ohne ist die Reichweite der Autos einfach zu gering, vor allem wenn man keinen hohen 5-stelligen Betrag zahlen möchte oder kann."

Christian (32) aus Niedersachsen:

"Ich hatte 2 Jahre lang ein Elektroauto. Die Reichweite im Winter war eine absolute Katastrophe, stellenweise weniger als 100 km. Laden bei kalten Temperaturen dauert 3 mal so lange. Das hat mich dazu gebracht, das Elektroauto wieder zu verkaufen. Fahre jetzt V8 Benziner…"

Lars (38) aus Niedersachsen:

"Unsicher wegen der Sicherheit der Batterie/Akkus. Bezug auf Brandgefahr, Explosion, Frost, usw. Es fehlt das Gefühl der Zuverlässigkeit."

Yvonne (51) aus Mecklenburg-Vorpommern:

Ich fahre beruflich zwei Mal in der Woche 200 km zu einem Marktverkauf. Dort kann ich nicht zwischenladen. Daher kommt ein Auto mit E-Antrieb nicht in Frage. Auch für einen Anhängerbetrieb ist das E-Auto ziemlich ungeeignet.

Über die Hälfte gegen das Verbrenner-Verbot 2035

Eng mit der Kritik am E-Auto verbunden ist, dass viele Teilnehmende am Verbrenner-Motor festhalten. Über die Hälfte der Befragten (56 Prozent) lehnen ein Aus des Verbrenners ab dem Jahr 2035 ab. Das Verbrenner-Verbot beinhaltet, dass in der EU ab 2035 keine neuen, mit fossilem Diesel oder Benzin betankten Pkw mehr neu zugelassen werden. Vier von zehn Personen (42 Prozent) begrüßen das Verbot des Verbrenners. Ein großer Teil der Umfrageteilnehmenden fährt selbst Auto mit Verbrenner-Antrieb. So auch Holger aus Mecklenburg-Vorpommern:

"Ich habe grundsätzlich nichts gegen Elektromobilität, meine Freiheit ist jedoch der Diesel. Er ist sparsam, zuverlässig, günstig im Unterhalt, den Kosten für Ersatzteile und Werkstatt, es gibt überall Kraftstoff und ich kann 1.000 km am Stück fahren ohne nachzutanken - und wenn ich dann doch mal tanken muss, dann dauert das max. fünf Minuten. Warum also sollte ich das eintauschen wollen?" #NDRfragt-Teilnehmer Holger (52) aus Mecklenburg-Vorpommern

Insgesamt haben die Umfrageteilnehmenden Vorbehalte, inwieweit das E-Auto massentauglich ist. So bezweifeln sechs von zehn Befragten, dass das Elektroauto entscheidend zur Verkehrswende beitragen könnte. Nur knapp fünfzehn Prozent sind davon überzeugt, dass das E-Auto die Mobilität der Zukunft ist.

Stimmen aus der #NDRfragt-Community: Verbrenner-Verbot 2035 Kristin (49) aus Mecklenburg-Vorpommern:

"Was geschieht mit den alten Batterien? Was, wenn Batterien oder Anteile der Batterien nicht mehr lieferbar sind? Wir brauchen viele verschiedene Alternativen zum Verbrenner und sollten uns nicht auf eine einzige Version festlegen."

Olaf (50) aus Niedersachsen:

"Weil allein die Herstellung der Batterie mehr CO2 erzeugt, als die Herstellung eines Verbrenners. Außerdem werden viel mehr wertvolle und seltene Rohstoffe benötigt und das Recycling eines Verbrenners ist viel effizienter als das eines E-Autos."

Christopher (39) aus Schleswig-Holstein:

"Für ein neues E-Auto habe ich kein Geld. Einen gebrauchten mit E-Antrieb zu finden ist momentan noch kaum möglich. So müsste ich jetzt wenn ich ein neues Auto kaufen würde, wieder auf einen Benziner greifen."

Thomas (53) aus Mecklenburg-Vorpommern:

"Man muss sich ja auch die Frage stellen, ob E-Autos nötig sind, um die Umwelt zu entlasten. Das sehe ich bei den modernen Autos mit Ad-Blue nicht, da dort kaum noch schädliche Abgase entstehen."

Michaela (46) aus Hamburg:

"Wenn schon Auto, dann besser bewusst und weniger Verbrenner. Wasserstoffantrieb sollte unbedingt weiterentwickelt werden, so dass es auch attraktiver für Privat- und Firmenfahrzeuge wird."

Umweltfreundlichkeit, Fahrspaß und geringe Betriebskosten überzeugen ein Viertel

Nur gut ein Viertel der befragten Autofahrenden könnte sich vorstellen, als nächstes ein Elektroauto anzuschaffen. Davon würde die große Mehrheit auch ein gebrauchtes E-Auto kaufen. Vor allem wie umweltfreundlich das E-Auto ist, scheidet die Community in zwei Lager: So geben neun von zehn an, sie würden gerade das E-Auto kaufen, da es Umwelt und Klima schone. Ansonsten sprechen vor allem die geringen Betriebs- und Wartungskosten und wie leise das Elektroauto bei der Fahrt sei dafür. So auch bei Tobias aus Niedersachsen:

"Mit dem Elektro Auto fahre ich deutlich leiser und entspannter. Meine Urlaubsfahrt nach Italien war die entspannendste Autofahrt meines Lebens auf dieser Länge." #NDRfragt-Teilnehmer Tobias (33) aus Niedersachsen

Stimmen aus der #NDRfragt-Community: Pro E-Auto Ben (28) aus Hamburg:

"E-Autos sind die Zukunft. Vor allem weil sie bei der Effizienz unschlagbar sind. Leider fehlt es noch an einem größeren Angebot an günstigen Kleinwagen."

Anja (51) aus Niedersachsen:

"Ich sehe das E-Auto auf alle Fälle positiv, würde aber gerne noch mit der Anschaffung warten, bis preisgünstige „Familienkutschen“ , also Kombis, auf dem Markt sind, da wir außer den Kindern auch immer noch einen Rollstuhl transportieren müssen."

Philipp (30) aus Schleswig-Holstein:

"E-Autos sind bzgl. des PkWs alternativlos. E-Fuels und Wasserstoff sind allein aufgrund der Wirkungsgrade und Kosten Märchen, die allen teuer zu stehen kommen werden, die jetzt darauf hereinfallen. Der Umstieg auf E-Autos ist einzig und allein eine Antriebswende. Die Verkehrswende wird damit nicht eingeleitet."

Dennis (47) aus Niedersachsen:

"Positiv. Die Technik und auch die Software ist ausgereifter und deutlich weiterentwickelt. Wenn die Reichweite mit der nächsten Generation sich noch mehr verbessert passt alles umso mehr."

Tatjana (37) aus Schleswig-Holstein:

"Ich sehe ein E-Auto sehr positiv, weil ich es für die optimale Mobilitätslösung in den nächsten Jahrzehnten sehe für Personen, die nicht in einem Bereich wohnen, in dem der ÖPNV gut ausgebaut ist. Wenn man ein E-Auto zudem mit Ökostrom lädt, ist es auch ziemlich umweltfreundlich."

Wie teuer darf das E-Auto sein?

Sarah, 42 aus Niedersachsen



"Die Preise sind zu hoch und es gibt zu wenig Kleinwagen. Das Thema spielt nur bei dem hochpreisigen Segment eine Rolle. Diese Käufergruppe kauft sowas eher als Image. Die kleinen Leute profitieren nicht davon." #NDRfragt-Teilnehmerin Sarah (42) aus Niedersachsen

Erfahrungen mit dem E-Auto positiv

Diejenigen, die ein E-Auto haben, Über die Hälfte davon lädt ihr E-Auto bei sich zu Hause an einer privaten Ladestation (Wallbox). Peter, 36, aus Mecklenburg-Vorpommern:

Ich fahre seit 1,5 Jahren ein E-Auto und habe bisher 42000km zurückgelegt. Ich bin mit dem Auto sehr zufrieden. Die Ängste vieler Leute um Reichweite, Winterbetrieb und im Stau zu erfreuten oder liegen zu bleiben ist aus meiner Sicht völlig veraltet. Natürlich muss man sich in manchen Gewohnheiten anpassen. Dies wird jedoch durch die geringeren Betriebs und Wartungskosten wieder gut gemacht.

Stimmen aus der #NDRfragt-Community: Erfahrungen eigenes E-Auto Felix (35) aus Niedersachsen:

"E-Autos machen Spaß. Die Ladeinfrastruktur ist in meiner Region aktuell sehr gut ausgebaut, keine Wartezeiten oder wenn dann sehr gering. Preis für Strom ist leider recht hoch, im Vergleich zum vorhergehenden Diesel. Großes Problem ist das keine Möglichkeit für eine eigene Ladestation (Wallbox) besteht. Auch am Arbeitsplatz fehlt diese."

Sebastian (43) aus Niedersachsen:

"Nervig am E-Auto sind die Vorurteile von Anderen, die noch nie eines selbst gefahren sind. Die aktuell stark gestiegenen Preise öffentlicher Ladestationen sind ärgerlich, aber insgesamt liegen die Kosten weit unter denen von Verbrennerfahrzeugen und das ist angenehm."

Michaela (36) aus Mecklenburg-Vorpommern:

"Wenn man einmal E-Auto gefahren ist, möchte man nichts anderes mehr fahren. Manchmal nutzen wir noch unser Zweitauto, einen Verbrenner, und nennen es jetzt scherzhaft "Fred Feuersteins Auto."

Claudia (48) aus Niedersachsen:

"Deutlich entspannter als befürchtet, noch nie Probleme mit Ladesäulen gehabt. Reichweite im Sommer zum Teil 30-40 Prozent höher als im Winter."









Für die Ergebnisse wurden Antworten ausgewertet, die vom 8. Juni 2023 bis zum 14. Juni 2023 um 9 Uhr abgegeben wurden. An den Umfragen von #NDRfragt nehmen Menschen aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen teil. Die Umfragen werden online ausgefüllt.



Die Ergebnisse der Befragung sind nicht repräsentativ. Wir haben sie allerdings nach den statistischen Merkmalen Alter, Geschlecht, Bundesland und Schulabschluss gewichtet. Das heißt: Antworten von Bevölkerungsgruppen, die unter den Befragten seltener vertreten sind als in der norddeutschen Bevölkerung, fließen stärker gewichtet in die Umfrage-Ergebnisse ein. Und die Antworten von in der Befragung überrepräsentierten Gruppen werden schwächer gewichtet. Insgesamt verteilen sich die Antworten dann am Ende eher so, wie es der tatsächlichen Verteilung der Bevölkerungsgruppen in Norddeutschland entspricht.

#NDRfragt-Community wächst stetig

Die NDR Umfrage-Gemeinschaft #NDRfragt gibt es seit Ende Oktober 2022. Mittlerweile haben sich mehr als 25.000 Norddeutsche angemeldet. #NDRfragt ist das Meinungsbarometer für den Norden. Wer noch nicht dabei ist, aber mitmachen will, kann sich registrieren und an den Umfragen teilnehmen. Mitglied kann werden, wer in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg oder Bremen wohnt und mindestens 16 Jahre alt ist.