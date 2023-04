Inflation: Wie viel Kultur leisten Sie sich? Stand: 24.04.2023 06:00 Uhr Wie hat Corona das Ausgehverhalten der #NDRfragt-Community verändert? Sind Kino-, Theater- und Konzertbesuche in Zeiten von Inflation überhaupt noch drin? Darum geht es in der neuen Umfrage des NDR.

Die Corona-Auflagen, die den Kulturbetrieb während der Pandemie stark eingeschränkt haben, sind längst gefallen. Allerdings klagen Opernhäuser, Konzertveranstalter und Kinobetreiber, dass die Publikumszahlen noch nicht wieder auf dem alten Niveau seien. Aber so einen Abend im Theater oder einen Nachmittag im Museum - die gibt es nicht umsonst. Auch die Eintrittspreise sind vielerorts gestiegen.

Wer kann das bezahlen?

In unserer neuen Umfrage interessiert uns: Wie ist es bei Ihnen? Welche Bedeutung hat Kultur für Sie? Sind die Preise für Kulturveranstaltungen noch tragbar? Und welche günstigen Angebote nutzen Sie vielleicht, um das Portemonnaie zu schonen? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Wenn Sie noch kein Mitglied sind, können Sie sich bei #NDRfragt anmelden und bekommen nach Ihrer Registrierung per E-Mail die Einladung zur Umfrage "Inflation: Wie viel Kultur leisten Sie sich?" geschickt.

Sollten Sie sich bereits bei #NDRfragt registriert haben, bekommen Sie automatisch per E-Mail eine Einladung zur aktuellen Umfrage. Klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten.

Bis Montag, 1. Mai, um 9 Uhr können Sie an der Umfrage teilnehmen. Die Beantwortung dauert circa fünf Minuten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es am 9. Mai im NDR Programm. Sie werden unter anderem für die Berichterstattung am NDR Kultur Schwerpunkttag "Trotz Inflation: Viel Kultur für wenig Geld" verwendet. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

Dieses Thema im Programm: Kultur im Norden | 09.05.2023 | 08:20 Uhr