Umfrage: E-Autos - was fehlt zum Durchbruch? Stand: 22.06.2023 14:00 Uhr E-Autos sollen die Zukunft auf der Straße sein. Obwohl immer mehr ein E-Auto fahren, haben viele Vorbehalte. Was sind die Gründe? Und was muss sich ändern? Sagen Sie es uns in der neuen Umfrage von #NDRfragt!

Direkt zur Umfrage? Hier registrieren und per E-Mail die Einladung zur Befragung bekommen!

Im Jahr 2022 wurden so viele E-Autos in Deutschland zugelassen wie nie zuvor. Trotzdem kaufen sich hierzulande vergleichsweise wenige ein Elektroauto. Woran liegt das?

E-Auto: Wagen für die Massen?

In unserer neuen Umfrage interessiert uns: Fahren Sie bereits ein E-Auto? Was sind Ihre Erfahrungen? Und falls Ihr Verbrenner morgen kaputtgehen würde, könnten Sie sich vorstellen, ein E-Auto zu kaufen? Wenn nicht, was spricht Ihrer Meinung nach dagegen? Und wie stehen Sie zum Verbot neuer Verbrenner ab 2035? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

So nehmen Sie an der Umfrage teil

Wenn Sie noch nicht Mitglied bei #NDRfragt sind, melden Sie sich zuerst an und beantworten ein paar Fragen zur Registrierung. Danach bekommen Sie sofort die Einladung zur aktuellen Umfrage per E-Mail geschickt.

Weitere Informationen Registrieren Sie sich hier für #NDRfragt! Melden Sie sich für die #NDRfragt-Community an und nehmen Sie an Umfragen teil. Ihre Stimme zählt für unser Programm! mehr

Sollten Sie bereits als Mitglied der #NDRfragt-Community registriert sein, haben Sie automatisch eine E-Mail mit einem Link zur aktuellen Umfrage bekommen. Klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten.

Bis Mittwoch, 28. Juni, um 9 Uhr können Sie an der Umfrage teilnehmen. Die Beantwortung dauert circa sechs Minuten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es Anfang Juli im NDR Programm. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 06.07.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Auto