Umfrage: Die Zukunft der ARD Stand: 21.02.2023 08:47 Uhr Was soll aus der ARD werden - und braucht es sowohl ARD als auch ZDF? Sagen Sie uns in der neuen #NDRfragt-Umfrage, was Sie über die Zukunft der ARD denken!

Immer wieder diskutieren Politik und Medien, wie es mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk weitergehen soll: Ob und wie er sich verändern soll, und wie viel öffentlich-rechtlicher Rundfunk eigentlich nötig ist. Über den Auftrag und die Struktur von ARD und ZDF entscheidet letztlich die Politik. Doch was denken Sie, für die der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein Programm macht, über diese politischen Fragen?

Was ist für Sie der Auftrag der ARD - zu der auch der NDR gehört? Sollte die ARD regional organisiert sein und berichten? Sehen Sie eine politische Tendenz in der Berichterstattung? Braucht es beide, ARD und ZDF? Und welchen Rundfunkbeitrag wären Sie bereit zu zahlen, wenn Sie es sich aussuchen könnten? Nehmen Sie an der Umfrage teil, und sagen Sie es uns!

Bis Freitag, 24. Februar, 9 Uhr, können Sie an der Umfrage teilnehmen. Die Beantwortung dauert circa sechs Minuten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage sehen Sie am Mittwoch, 1. März, um 22.45 im NDR Fernsehen in der Sendung: "ZAPP Talk: Welche ARD wollen wir?". Sie können die Sendung auch bereits um 19 Uhr auf Youtube unter www.youtube.com/zapp ansehen. Wir veröffentlichen am 1. März außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragenl! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

