Umfrage: Brauchen wir die Wehrpflicht zurück? Spätestens seit Russlands Krieg gegen die Ukraine rückt auch die Verteidigungsbereitschaft Deutschlands in den Fokus. Braucht es dafür wieder Wehrpflichtige? Sagen Sie uns Ihre Meinung in der neuen Umfrage von #NDRfragt!

Die Diskussionen über den Zustand der deutschen Bundeswehr halten an. Grund dafür ist nicht nur Russlands Krieg gegen die Ukraine, sondern auch Debatten um die Zukunft der NATO. Neben der Ausrüstung der Bundeswehr geht es darum, ob sie genug Personal hat. Brauchen wir eine Wiedereinführung der Wehrpflicht? Sagen Sie uns Ihre Meinung in der neuen Umfrage von #NDRfragt!

Wiedereinführung der Wehrpflicht: Pro und Kontra?

Welche Argumente sprechen aus Ihrer Sicht für eine Wehrpflicht, welche dagegen? Wenn sie käme, sollte sie auch für Frauen gelten? Und für wie groß halten Sie die Kriegsgefahr in Deutschland? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Noch nicht dabei? Hier anmelden und an der Umfrage teilnehmen!

Weitere Informationen Registrieren Sie sich hier für #NDRfragt! Melden Sie sich für die #NDRfragt-Community an, und nehmen Sie an der Umfrage zur Wehrpflicht teil! mehr

So können Sie mitmachen:

Wenn Sie noch kein Mitglied sind, können Sie sich bei #NDRfragt anmelden und bekommen nach Ihrer Registrierung per E-Mail die Einladung zur Umfrage "Bundeswehr unter Druck - brauchen wir die Wehrpflicht zurück?" geschickt.

Sollten Sie sich bereits bei #NDRfragt registriert haben, bekommen Sie automatisch per E-Mail eine Einladung zur aktuellen Umfrage. Klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten.

Bis Montag, 26. Februar, um 9 Uhr können Sie an der Umfrage teilnehmen.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es ab Montag, 4. März im NDR Programm. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Registrierte Mitglieder erhalten regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.