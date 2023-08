Umfrage: Bahn und Bus - hat der ÖPNV den Anschluss verpasst? Stand: 08.08.2022 06:00 Uhr Bus und Bahn sollen attraktiv sein, um das Klima zu schonen. Doch viele kritisieren den öffentlichen Personennahverkehr. Was halten Sie vom ÖPNV in Ihrer Region? Sagen Sie es uns in der neuen Umfrage von #NDRfragt!

In der Umfrage fragen wir Sie: Was läuft im öffentlichen Nahverkehr Ihrer Meinung nach gut, was schlecht? Wie gut fühlen Sie sich an Ihrem Wohnort angebunden? Wie sehen Sie das 49-Euro-Ticket? Und was sollte sich zukünftig verbessern? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

So nehmen Sie an der Umfrage teil

Wenn Sie noch nicht Mitglied bei #NDRfragt sind, melden Sie sich zuerst an und beantworten ein paar Fragen zur Registrierung. Danach bekommen Sie sofort die Einladung zur aktuellen Umfrage per E-Mail geschickt.

Sollten Sie bereits als Mitglied der #NDRfragt-Community registriert sein, haben Sie automatisch eine E-Mail mit einem Link zur aktuellen Umfrage bekommen. Klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten.

Bis Mittwoch, 23. August, um 9 Uhr können Sie an der Umfrage teilnehmen.

Die Ergebnisse dieser Umfrage veröffentlichen wir am 4. September im Rahmen des ARD-Thementages #besserBahnfahren im NDR Programm. Alle Ergebnisse finden Sie auch unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

