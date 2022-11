#NDRfragt: Mehrheit in Schleswig-Holstein befürwortet WM-Boykott

Gucken oder nicht? Noch nie war diese Frage so umstritten wie jetzt vor der Fußball-WM in Katar. Auch bei uns in Schleswig-Holstein. Das zeigt eine Umfrage in der #NDRfragt-Community. Demnach will eine Mehrheit die WM offenbar boykottieren.

Stell dir vor, es ist Fußball-WM, und keiner guckt. Früher? Undenkbar! Doch bei dieser Weltmeisterschaft? Nicht völlig auszuschließen! Das liegt vor allem am Gastgeber Katar. Selten ist eine WM so umstritten gewesen wie diese. Dementsprechend politisch aufgeladen ist auch die Frage, ob gucken oder boykottieren - auch in Schleswig-Holstein.

59 Prozent der #NDRfragt-Mitglieder aus Schleswig-Holstein geben an: Sie wollen sich kein Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr anschauen. Nur jeder Fünfte will Spiele gucken. Der Rest hadert noch. Etwas mehr als jeder Fünfte (21 Prozent) hat sich noch nicht entschieden. Wie zerrissen Familien in der Frage nach einem möglichen Boykott sind, berichten viele #NDRfragt-Mitglieder:

Ich finde es traurig, dass eine Weltmeisterschaft im Fußball jetzt zu Streit in Familien und unter Freunden führt. Auch bei uns in der Familie ist die eine Seite dafür, die Spiele zu sehen und die andere dafür, sie zu boykottieren. Brigitte aus Schleswig-Holstein

Mehrheit in Schleswig-Holstein gegen Austragung in Katar

Als Boykott-Grund (77 Prozent) nennt eine große Mehrheit Katar als Austragungsland. Grundsätzlich halten 91 Prozent der #NDRfragt-Community aus Schleswig-Holstein die FIFA-Entscheidung für Katar als WM-Gastgeberland für falsch. Gerade einmal drei Prozent finden es richtig, dass die Weltmeisterschaft im Emirat stattfindet.

Allerdings sorgt nicht nur die WM-Vergabe an Katar für Diskussionen. In den vergangenen Wochen haben Mitglieder aus der organisierten Fußball-Fanszene immer wieder dazu aufgerufen, die Weltmeisterschaft komplett zu boykottieren. Auch die Mehrheit (69 Prozent) unter den fußballinteressierten #NDRfragt-Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmern aus Schleswig-Holstein sieht das so.

Es gibt allerdings auch andere Stimmen - die sehen das deutlich differenzierter:

Wenn die WM nur in Länder mit einer blütenweißen Weste vergeben würde, gäbe es kaum Austragungsorte. Vielmehr sollten solche Veranstaltungen genutzt werden, um in den Dialog zu kommen. Einen Dialog ohne erhobenen Zeigefinger. Christoph aus Schleswig-Holstein

Übrigens: Die Umfragen von #NDRfragt sind zwar nicht repräsentativ, stehen aber für die Meinungen einer großen Zahl von Schleswig-Holsteinern. Und wir "gewichten" die Antworten statistisch, damit #NDRfragt so gut wie möglich die Bevölkerungsgruppen in Schleswig-Holstein widerspiegelt.

Mehrheit wünscht sich Sportberichterstattung

Doch warum halten #NDRfragt-Mitglieder aus Schleswig-Holstein die FIFA-Entscheidung für Katar für falsch? Vor allem wegen der Menschenrechtslage in Katar, sagen 78 Prozent. Dreiviertel der Befragten geben als Grund die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen beim Bau der Stadien an. 71 Prozent stört es, dass es bei der WM-Vergabe vor allem ums Geld ging.

Trotz der Kritik an der WM in Katar will die Mehrheit (59 Prozent), dass der NDR über die Spiele berichtet. Nur 15 Prozent sind dagegen. Fast die Hälfte (46 Prozent) wünscht sich darüber hinau Berichterstattung zur politischen Situation in Katar.

#NDRfragt-Community hält fünften WM-Titel für unwahrscheinlich

Rein sportlich glauben die aller meisten aus der #NDRfragt-Community in Schleswig-Holstein nicht an eine erfolgreiche WM. Lediglich ein Prozent rechnet damit, dass die deutsche Mannschaft Weltmeister wird. Der Großteil (40 Prozent) kann noch nicht einschätzen, wie weit das Team von Bundestrainer Hansi Flick kommt. Immerhin glaubt die Mehrheit (52 Prozent), dass die Nationalmannschaft mindestens das Viertelfinale erreichen wird.