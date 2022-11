#NDRfragt: Zerrissenheit wegen Katar-Boykotts Stand: 17.11.2022 16:00 Uhr Die Fußball-WM in Katar ist umstritten. Anschauen oder boykottieren? Die Meinungen darüber gehen weit auseinander, auch in der #NDRfragt-Community. Wir haben nachgefragt - das sind die Ergebnisse.

Kurz vor dem WM-Eröffnungsspiel in Doha scheint es, als wäre die Sache klar: Nur eine Minderheit von einem Viertel der #NDRfragt-Mitglieder, die wir zur WM in Katar befragt haben, gibt an, die WM-Spiele verfolgen zu wollen. Das gilt für diejenigen, die an Fußball interessiert sind. Bleiben die Fernseher also mehrheitlich dunkel, wenn es in Katar um den Weltmeistertitel geht?

Das ist fraglich. Denn tatsächlich ist die Mehrheit kontra Fernseh-Schauen sehr knapp: Nur 52 Prozent der Umfrageteilnehmenden mit Fußballinteresse wollen die Spiele nicht schauen - fast ausschließlich, weil Katar Austragungsort ist. Der Rest hadert noch. Mit 25 Prozent ist der Anteil derer, die "ich weiß es noch nicht" geantwortet haben, für eine Umfrage erstaunlich hoch. Zumal die Frage eigentlich einfach war. Wie sehr sie die Zerrissenheit wegen des eigenen WM-Boykotts vorm Fernseher spüren, haben viele #NDRfragt-Mitglieder auch persönlich berichtet:

"Ich finde es traurig, dass eine Weltmeisterschaft im Fußball jetzt zu Streit in Familien und unter Freunden führt. Auch bei uns in der Familie ist die eine Seite dafür, die Spiele zu sehen und die andere dafür, zu boykottieren."

- Brigitte aus Schleswig-Holstein

Unterschiede zwischen den Nord-Bundesländern

Dabei gibt es durchaus Unterschiede zwischen den Nordländern: So sagen in Hamburg drei von fünf der an Fußball interessierten Befragten, dass sie die WM nicht anschauen werden. In Mecklenburg-Vorpommern sind es weniger Menschen: Dort wollen nur zwei von fünf Befragten die Spiele nicht verfolgen.

Übrigens: Die Umfragen von #NDRfragt sind zwar nicht repräsentativ, stehen aber für die Meinungen einer großen und wachsenden Zahl von Norddeutschen. Und wir "gewichten" die Antworten statistisch, damit #NDRfragt so gut wie möglich die Bevölkerungsgruppen in Norddeutschland widerspiegelt.

Wie werden #NDRfragt-Umfragen gewichtet? Die Ergebnisse von #NDRfragt-Umfragen sind nicht repräsentativ. Das bedeutet, dass sich die #NDRfragt-Gemeinschaft anders zusammensetzt als die norddeutsche Bevölkerung. zum Beispiel ist der Anteil an Menschen mit Abitur unter den Umfrage-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern höher als in der gesamten Bevölkerung.



Um das auszugleichen, gewichten wir die Ergebnisse nach den statistischen Merkmalen Schulabschluss, Alter, Geschlecht und Bundesland. Das heißt: Antworten von Bevölkerungsgruppen, die unter den Befragten häufiger vertreten sind als in der norddeutschen Bevölkerung, fließen schwächer gewichtet in die Umfrageergebnisse ein - sie zählen dadurch etwas weniger. Und die Antworten von in der Befragung unterrepräsentierten Gruppen werden stärker gewichtet - sie zählen etwas mehr. Insgesamt verteilen sich die Antworten dann am Ende eher so, wie es der tatsächlichen Verteilung der Bevölkerungsgruppen in Norddeutschland entspricht.

Mehrheit gegen Austragung in Katar - und für Boykott

Mehr als 90 Prozent der #NDRfragt-Community lehnen die FIFA-Entscheidung für Katar als Gastgeberland der Fußball-WM ab. Der Anteil derjenigen, die es richtig finden, dass die WM an Katar vergeben wurde, ist verschwindend gering: Nur zwei Prozent heißen die Entscheidung gut.

Die umstrittene WM-Vergabe an Katar sorgt nicht nur für Diskussionen. So gibt es deutschlandweit mehrere Fan-Organisationen, die zu einem kompletten Boykott der WM aufrufen. Sie fordern von Sportlern und Funktionären, sich klar politisch zu positionieren, oder gleich ganz auf eine Teilnahme an der WM zu verzichten. Für einen Boykott der WM in Katar sprechen sich unter den fußballinteressierten #NDRfragt-Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmern gut zwei Drittel aus.

"Wenn der DFB schon zu feige für einen Boykott ist, dann sollte wenigstens die Bevölkerung zeigen, wie es geht."

- Joachim aus Niedersachsen

Menschenrechtslage und WM-Vergabe in der Kritik

#NDRfragt-Mitglieder, die geantwortet haben, dass sie die FIFA-Entscheidung für Katar falsch finden, haben wir gefragt, warum. Die am häufigsten genannten Gründe waren die Menschenrechtslage in Katar (78 Prozent) und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen beim Bau der Stadien (79 Prozent). Fast gleichauf wird als Grund angegeben, dass es bei der WM-Vergabe vor allem ums Geld ging (77 Prozent).

WM im Winter ist nachrangiges Problem

Es ist das erste Mal, dass eine Fußball-WM nicht im Sommer ausgetragen wird. Damit wird mit WM-Traditionen gebrochen, die viele bereits aus ihrer Kindheit kennen. Gesellige Grillabende an lauen Sommerabenden fallen diesmal aus. Diese Tatsache ist allerdings nur für ein Viertel der befragten #NDRfragt-Mitglieder ein Grund gegen Katar als WM-Austragungsland.

Geringes Interesse an Public Viewings und Kneipenbesuchen

Eine Weltmeisterschaft mit Glühweinbecher auf dem Weihnachtsmarkt verfolgen? Das ist für die Befragten aus der #NDRfragt-Community offenbar keine attraktive Vorstellung. Kaum jemand plant, die Spiele der anstehenden Winter-WM bei öffentlichen Spielübertragungen anzuschauen. Nur elf Prozent der Fußballinteressierten wollen die Spiele in Kneipen oder bei Public Viewings verfolgen.

"Es wäre schön, wenn wir Deutschen ein Zeichen setzen könnten und diese WM nicht in der Öffentlichkeit feiern würden. Solche Bilder bestärken das Regime in Katar nur. Wenn überhaupt, schaue ich mir die Spiele unserer Mannschaft still und heimlich zu Hause an."

- Andrea aus Mecklenburg-Vorpommern

Sportberichterstattung im NDR von Mehrheit gewünscht

Trotz der grundsätzlichen Kritik an der WM in Katar wollen nur 16 Prozent, dass der NDR gar nicht über die Spiele berichtet. 55 Prozent wünschen sich, dass über die Spielergebnisse berichtet wird und 47 Prozent wünschen sich Berichterstattung zur politischen Situation in Katar.

Chancen auf deutschen WM-Titel aus Sicht der #NDRfragt-Community fast Null

Sowohl unter den Fußballinteressierten als auch unter den Nicht-Fußballinteressierten, die geantwortet haben, sind es nur drei Prozent, die glauben, dass die deutsche Elf den WM-Titel holen wird. Gut 60 Prozent meinen hingegen, dass die Mannschaft unter der Führung von Bundestrainer Hansi Flick spätestens im Viertelfinale ausscheiden wird. Besonders pessimistisch sind die Nicht-Fußballinteressierten. Hier tippen 30 Prozent auf ein Ausscheiden schon in der Gruppenphase.

Das sagt die #NDRfragt-Community

Viele der #NDRfragt-Community-Mitglieder haben ausführlich ihre Gedanken und Meinungen schriftlich mitgeteilt. Hier sehen Sie eine kleine Auswahl der Stimmen, die uns erreicht haben.

Ihre Stimmen: Warum sind Sie für Katar als WM-Austragungsort? "Wenn Deutschlands Kanzler nach Katar fliegt und Geschäfte macht, ist es doch nur Gleichberechtigung."

- #NDRfragt-Teilnehmerin Regina aus Mecklenburg-Vorpommern



"Sport trägt zu Frieden und Verständigung der Kulturen bei.“

- #NDRfragt-Teilnehmer Walter aus Niedersachsen



"Olympia haben wir in China ausgetragen, wo Menschenrechte auch nicht gerade eingehalten werden, warum jetzt Aufregung über Katar?s herunterzuschrauben und ja, auch auf manches zu verzichten?"

- #NDRfragt-Mitglied Sylvia aus Hamburg Ihre Stimmen: Sollten die WM-Spiele in Bars und bei öffentlichen Live-Übertragungen (Public Viewings) gezeigt werden? "Eine allgemeine Feierlaune scheint mir angesichts der menschenverachtenden Bedingungen in Katar nicht angemessen.“

- #NDRfragt-Teilnehmer Uwe aus Mecklenburg-Vorpommern



"Das gesamte Geschehen rund um die WM ist so abscheulich, dass es schwer ist, gute Gefühle zu haben. Trotzdem verstehe ich die Lust der Fans. Sie sollten parallel immer wieder aufgeklärt werden über die Zustände in Katar.“

- #NDRfragt-Teilnehmerin Sybille aus Schleswig-Holstein



"Bei Corona und Energiekrise sollten wir die Großbildschirme auslassen und lieber alle im kleinen Kreis zusammen schauen.“

- #NDRfragt-Teilnehmer Michel Ben aus Hamburg



"Auch wenn es ein zweischneidiges Schwert ist, dass die WM in Katar stattfindet, so sollte auch bedacht werden, dass Menschen Zusammenhalt brauchen und sich auch dort treffen, um sich auszutauschen, wobei sicher auch über die WM-Bedingungen gesprochen werden wird.“

- #NDRfragt-Teilnehmerin Kirsten aus Niedersachsen

Ihre Stimmen: Möchten Sie uns noch etwas zum Thema sagen? "Ich finde es sehr bedauerlich, dass der Sport und die Sportler missbraucht werden. Die Anerkennung und der Respekt ihrer Leistungen wird ihnen genommen."

- #NDRfragt-Teilnehmerin Anita aus Niedersachsen



"Deutsche Firmen haben bei der Vorbereitung der WM ihr Geld in Katar verdient. Ich finde es heuchlerisch, jetzt von den Fußballfans den Boykott zu erwarten."

- #NDRfragt-Teilnehmer Axel aus Mecklenburg-Vorpommern



"Internationale Sportveranstaltungen sollten grundsätzlich nur in Ländern stattfinden, in denen es auch ein nationales Geschehen in dieser Sportart gibt."

- #NDRfragt-Teilnehmerin Annette aus Niedersachsen



"Solange Austragungsorte sportlicher Wettbewerbe wie z. B. China nicht ausgeschlossen werden, ist die Katar-Diskussion unehrlich und wirkt wie so oft von deutscher Seite weltverbessernd."

- #NDRfragt-Teilnehmer Ulf aus Hamburg

#NDRfragt-Gemeinschaft: Bereits mehr als 14.000 Mitglieder

Die NDR Umfrage-Gemeinschaft #NDRfragt gibt es seit Ende Oktober. Mehr als 14.000 Norddeutsche haben sich inzwischen angemeldet, Tendenz steigend. #NDRfragt ist das Meinungsbarometer für den Norden. Wer noch nicht dabei ist, aber mitmachen will, kann sich registrieren und den Umfragen teilnehmen. Mitglied kann werden, wer in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg oder Bremen wohnt und mindestens 16 Jahre alt ist.

Über diese Befragung Die Antworten stammen aus der Umfrage "Fußball-WM in Katar - anschauen oder boykottieren?", an der sich 10.115 Norddeutsche beteiligt haben.



Für die Ergebnisse wurden Antworten ausgewertet, die vom 11.11.2022 bis zum 17.11.2022 um 08:00 Uhr abgegeben wurden. An den Umfragen von #NDRfragt nehmen Menschen aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen teil. Die Umfragen werden online ausgefüllt.



Die Ergebnisse der Befragung sind nicht repräsentativ. Wir haben sie allerdings nach den statistischen Merkmalen Alter, Geschlecht, Bundesland und Schulabschluss gewichtet. Das heißt: Antworten von Bevölkerungsgruppen, die unter den Befragten seltener vertreten sind als in der norddeutschen Bevölkerung, fließen stärker gewichtet in die Umfrageergebnisse ein. Und die Antworten von in der Befragung überrepräsentierten Gruppen werden schwächer gewichtet. Insgesamt verteilen sich die Antworten dann am Ende eher so, wie es der tatsächlichen Verteilung der Bevölkerungsgruppen in Norddeutschland entspricht.



Aufgrund von Rundungen und Antwortoptionen wie "Sonstige" oder "keine Angabe" kann es vorkommen, dass die Prozentwerte bei einzelnen Fragen zusammengerechnet nicht exakt 100 ergeben.

