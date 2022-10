Gasspeicher in Deutschland: Wie lange reichen die Reserven? Stand: 21.10.2022 05:46 Uhr Die Heizperiode hat begonnen, der Gasverbrauch steigt. Die Gasspeicher sind gut gefüllt, doch wie lange reichen die Reserven? Szenarien zeigen den Einfluss von Pipeline-Importen, LNG-Lieferungen und Einsparungen.

von Claus Hesseling und Anna Behrend, NDR Data

Es gibt eine gute Chance, ohne Gasmangellage durch den Winter zu kommen - allerdings nur, wenn Gas eingespart wird, die Importe halbwegs konstant bleiben und der Winter nicht zu kalt wird. Das zeigen Modellrechnungen des gemeinnützigen Science Media Centers (SMC).

Die Datenanalysten des SMC haben für vier Szenarien berechnet, wie sich die Gasspeicherfüllstände voraussichtlich entwickeln werden. Die Szenarien orientieren sich am Mittelwert des Verbrauchs in den Jahren 2018 bis 2021:

Szenario 1: keine Einsparung

Szenario 2: 10 Prozent höherer Verbrauch

Szenario 3: 10 Prozent Einsparung

Szenario 4: 20 Prozent Einsparung

Jedes Szenario wurde für einen durchschnittlichen und einen kalten Winter berechnet. Denn je kälter der Winter, desto mehr Gas wird verbraucht. Die folgenden Grafiken zeigen die vier Szenarien im Vergleich mit dem aktuellen Gasspeicherfüllstand.

Szenario 1: Keine Einsparung - Gasmangellage droht

Das erste Szenario zeigt: Bleibt der Gasverbrauch so hoch wie im Mittel der Jahre 2018 bis 2021, sind die Speicher spätestens am Ende der kalten Jahreszeit leer - und das auch dann, wenn der Winter nur durchschnittlich kalt wird.

Warum setzt das Modell nicht beim aktuellen Gasspeicher-Füllstand an? Im SMC-Modell wird für jeden Monat ein Datenpunkt berechnet und nicht der tägliche Verlauf der Gasspeicher-Füllstände modelliert. Das Modell beginnt daher mit einem Datenpunkt am 1. Oktober. Der nächste errechnete Datenpunkt ist der für den 1. November. Dazwischen wird linear interpoliert, das heißt, es wird eine gerade Linie zwischen den Datenpunkten gezogen.

Szenario 2: Zehn Prozent höherer Verbrauch - Speicher leeren sich noch schneller

Da schon ein Gasverbrauch wie im Durchschnitt der Vorjahre im Modell zu einer Gasmangellage führt, überrascht es wenig, dass ein um 10 Prozent gesteigerter Verbrauch die Speicher noch schneller leert. Bereits im Februar wären den Berechnungen nach die Vorräte aufgebraucht.

Szenario 3: Einsparung von zehn Prozent - Gasmangellage kann verhindert werden

Wird im Vergleich zu den Vorjahren zehn Prozent weniger Gas verbraucht, kommt Deutschland diesen Berechnungen nach ohne Gasmangellage über den Winter. Jedoch sind die Vorräte am Ende der kalten Jahreszeit weitestgehend erschöpft.

Szenario 4: Einsparung von 20 Prozent - Keine Mangellage und vollere Speicher

Wird im Vergleich zu den Vorjahren 20 Prozent weniger Gas verbraucht, so kommt Deutschland den SMC-Berechnungen nach ohne Gasmangellage durch den Winter und geht mit deutlich mehr Reserven aus der kalten Jahreszeit.

Wichtig: Die Szenarien sind Modellrechnungen - der tatsächliche Verlauf kann und wird davon abweichen. Sie helfen aber zu verdeutlichen, auf welchem Pfad sich die Füllstände der deutschen Gasspeicher bewegen.

Welche Faktoren beeinflussen die Szenarien?

Wie sich der Füllstand der Gasspeicher im Winter entwickeln wird, hängt einerseits vom Gasverbrauch und somit von der Witterung ab. Andererseits ist die Menge des verfügbaren Gases entscheidend. Die wiederum setzt sich aus den Speichervorräten, dem Import via Pipelines und den Flüssiggas-Importen zusammen. Wie steht es aktuell um diese Faktoren und welche Annahmen werden in den obigen Szenarien getroffen?

Der Gasverbrauch von Klein- und Großverbrauchern

Die folgende Grafik zeigt den Gasverbrauch pro Kalenderwoche, aufgeschlüsselt nach Klein- und Großverbrauchern. Die Großverbraucher haben im Sommer deutlich weniger Gas verbraucht als in den Vorjahren, da wegen der sehr hohen Gaspreise Unternehmen teilweise ihre Produktion reduzieren oder zeitweise einstellen mussten. Haushalte und kleinere Gewerbekunden verbrauchten in der ersten kalten Woche Ende September zunächst mehr als in den Vorjahren. Dieser Trend setzte sich jedoch nicht fort: In der ersten Oktoberwoche sank der Verbrauch wieder unter den Schnitt der Vorjahre.

Die obige Grafik zeigt auch: In der kalten Jahreszeit spielen die Haushalte eine wichtige Rolle. Mit 1.500 bis 2.000 Gigawattstunden pro Tag liegt ihr Verbrauch in der gleichen Größenordnung wie der der Industrie. Ob der Gasverbrauch über oder unter dem Durchschnitt der vergangenen vier Jahre liegt, ist in der folgenden Tabelle zu sehen.

Wie genau sind die Gas-Verbrauchsdaten? Nur die Verbrauchsdaten der Großverbraucher - zum Beispiel Industrie und Kraftwerke - werden täglich gemessen (das Prinzip wird RLM genannt) und vom Gasnetz-Verantwortlichen "Trading Hub Europe" (THE) gesammelt. Der Verbrauch von Haushalten und kleineren Gewerbekunden (sogenannte SLP-Daten) kann nur indirekt bestimmt werden und unterliegt einer gewissen Unschärfe. In von der Bundesnetzagentur bereitgestellten Daten gibt es daher regelmäßig nachträgliche Korrekturen, sodass sich die obigen Werte nach Veröffentlichung noch ändern können.

Die Außentemperatur

Da der Gasverbrauch direkt mit der Witterung zusammenhängt, lohnt ein Blick auf die Temperaturen des aktuellen Jahres im Vergleich mit dem Mittelwert der Vorjahre. So war der Sommer 2022 laut den Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vergleichsweise warm, der September hingegen im Schnitt eher kühl.

Die Reserven in den Gasspeichern

Fast bis zum Anschlag voll - mit diesen Füllständen starten die deutschen Gasspeicher in die Heizperiode 2022/2023. Die Bundesregierung hatte den Betreibern Mindestspeicherfüllstände vorgeschrieben. Diese Zielmarken wurden bislang sogar übertroffen. So stellt sich die aktuelle Situation dar:

Ein hoher Füllstand im Herbst heißt aber noch lange nicht, dass das Gas den ganzen Winter reichen wird. Denn normalerweise ist in den deutschen Gasspeichern so viel fossile Energie gespeichert, dass Deutschland damit zwar zwei Wintermonate überbrücken kann, aber eben nicht die ganze kalte Jahreszeit.

Die Gasimporte via Pipeline

Zusätzlich zu den gefüllten Gasspeichern benötigt Deutschland kontinuierlich Importe, um über den Winter zu kommen. In der Bundesrepublik wird zwar Erdgas gefördert, aber nur in sehr geringen Mengen. Nachdem Russland die Lieferung von Erdgas gestoppt hat, kommen die Importe vor allem aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien.

Hier nicht gezeigt werden die Gasexporte - zum Beispiel nach Polen, das ebenfalls kein Erdgas mehr aus Russland erhält. Das, was nach den Exporten übrig bleibt, wird als Netto-Import bezeichnet. Als Netto-Import wurde in den oben gezeigten Szenarien des SMC ein Wert von 2,2 Terawattstunden (TWh) pro Tag angenommen - das ist der Durchschnittswert, der im September erreicht wurde. Das SMC hat die Szenarien auch für geringere Import-Mengen berechnet. Die Ergebnisse dieser Berechnungen finden sich auf der Webseite des SMC.

Bundesnetzagentur: Keine Gasmangellage bei 20 Prozent Einsparung

Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass im Winter der Netto-Import sinken wird. Zum einen könnte der Import etwa aus Belgien und den Niederlanden zurückgehen, weil dort ebenfalls die Heizsaison beginnt. Zum anderen könnten die Exporte nach Süd-Osteuropa zunehmen, wenn dort der Bedarf steigt. Die Bundesnetzagentur hat unter diesen Annahmen ebenfalls Szenarienfür die Speicherfüllstände berechnet und kommt zu dem Schluss, dass keine Gasmangellage auftritt und die Speicher am Ende des Winters sogar zu 50 Prozent gefüllt sein könnten - vorausgesetzt es werden beim Verbrauch 20 Prozent eingespart und der Netto-Import nimmt nicht zu stark ab. Dieses Szenario deckt sich in etwa mit den Berechnungen des SMC in Szenario 4 weiter oben im Beitrag.

Die LNG-Importe und die Kapazitäten der neuen LNG-Terminals

Neben den Importen via Pipeline wird Flüssiggas (liquified natural gas oder LNG) in Zukunft eine größere Rolle spielen. Für Anfang Januar 2023 ist die Inbetriebnahme der ersten deutschen LNG-Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven angekündigt. Mit ihnen soll verflüssigtes Erdgas entladen und in das deutsche Gasnetz eingespeist werden können. Die geplanten Terminals sollen eine Kapazität von bis zu 10 TWh pro Monat haben. Auch diese geplanten LNG-Importe haben die SMC-Datenanalysten in den oben gezeigten Szenarien mit einkalkuliert. Da noch nicht klar ist, ob die volle Kapazität der Terminals tatsächlich ab Anfang 2023 zur Verfügung stehen wird, haben die SMC-Datenanalysten in ihren Berechnungen einen etwas geringeren Wert von 8,5 TWh pro Monat angenommen.

Experte: Externe Schocks können Situation verschärfen

Wie sich Importe, Temperatur und Verbrauch am Ende wirklich entwickeln und wie nah die vom SMC berechneten Szenarien somit der Realität kommen, werden die Wintermonate zeigen. Dass Gas eingespart werden muss, sagen jedoch auch Experten, wie zum Beispiel Ben McWilliams, Energie-Experte beim europäischen Think Tank Bruegel. "Deutschland muss 15 bis 20 Prozent Erdgas einsparen, andere europäische Länder müssen weniger sparen, da sie nicht so abhängig vom Erdgas sind", so McWilliams. "Außerdem können externe Schocks ähnlich wie die Anschläge auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 die Situation verschärfen".

Winter 2023/24: Wie können die Gasspeicher gefüllt werden?

Die große Herausforderung werde jedoch sehr wahrscheinlich der Winter 2023/24 werden. Denn eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen aus Russland ist wenig wahrscheinlich. Und die Frage wird lauten: Mit welchem Gas sollen die Speicher im kommenden Sommer gefüllt werden? Und wie schnell kann die Industrie in Deutschland energieintensive Produktionsprozesse auf andere Energieträger umstellen?

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 22.09.2022 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Nordstream 1 Energiewende Gas