Stand: 23.02.2022 18:44 Uhr Shine on Brightly - Zum Tod von Gary Brooker

In nur einer Stunde entstand "A Whiter Shade Of Pale", einer der Flower Power/Psychedelic Hits schlechthin. Die Aufnahme hatte Makel, sollte wiederholt werden, aber die Magie der ersten Version blieb unerreicht. Man beließ es bei der schepprigen Version, die Gary Brooker und seine Band Procol Harum auf Anhieb an die Chartspitze katapultierte. Das ist ein viel zitiertes Kapitel der Rock-Geschichte, noch heute zählt "A Whiter shade Of Pale" zu den am Häufigsten gespielten Songs aller Zeiten.

Im Laufe der nächsten 10 Jahre stellten Procol Harum unter Beweis, daß sie kein One Hit Wonder waren, "Homburg" oder "Salty Dog" wurden ebenfalls große Hits mit ihren schwelgenden Melodien, klassisch anmutenden Harmonien und Gary Brookers warmer Stimme. 1977 sah die Band im Zuge von Punk Rock keine Perspektive mehr, man löste sich auf. Gary Brooker machte im Alleingang weiter, zwar nicht annähernd so erfolgreich, aber immerhin mit ein paar kleinen Hits wie "No More Fear Of Flying". Außerdem spielte er auf Alben von u.a. Kate Bush und Paul McCartney. Anfang der 90er kamen Procol Harum wieder zusammen, es wurde auch wieder getourt, gelegentlich auch ein paar neue Alben entstanden. Goetz Steeger erinnert an Gary Brooker, der am 19. 2. 22 verstarb.

