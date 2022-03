Stand: 08.03.2022 11:32 Uhr Der Nachtclub zum Weltfrauentag

Zum Internationalen Frauentag am 8. März gibt es auch in der Nightlounge, dem Nachtclub und Nachtclub in Concert einen Women’s Day In Music.

Von 0:04 Uhr bis 6:00 Uhr gibt es in der Nightlounge ausschließlich Frauenstimmen zu hören.

Im Nachtclub ab 20:04 Uhr präsentiert Moderatorin Siri Keil coole Frauenstimmen.

Ab 21:04 spricht Moderatorin Angela Gobelin mit der in Berlin lebenden Sängerin und Musikerin Teresa Bergman. Ihr Konzert vom vergangenen Kunstflecken Festival in Neumünster gibt es dann ab 22:04 Uhr.

Ab 22:04 Uhr NDR Blue Nachtclub in Concert, zum Internationalen Frauentag mit Neuseeländerin Teresa Bergman, die in Wellington aufgewachsen ist, dort in jungen Jahren Straßenmusik gemacht hat und 2005 beim Wettbewerb "New Zealand Idol" mitgemacht hat. Für ihr Studium der Politikwissenschaften zog sie nach Polen und nach Leipzig. Seit 13 Jahren lebt sie nun in Berlin. Auch hier ist sie mit ihrer Straßenmusik bekannter geworden, es folgten Auftritte beim Elbjazz und Reeperbahnfestival. 2019 erschien ihr Album "Apart" beim Label Jazzhouse Records. Beim Kunstflecken Festival 2021 in Neumünster zeigte sie mit ihrer Band ihre große musikalische Bandbreite.

