Der Nachtclub vom 31.01.2022 - 04.02.2022

Montag, 31.01.2021, 22 - 23 Uhr Pink Floyd aus der Reihe Urban Pop mit Peter Urban und Ocke Bandixen

Montag, 31.01.2021, 23 - 24 Uhr Pink Floyd: Dark Side Of The Moon live at Wembley 1974

Dienstag, 01.02.2021, 22 - 23 Uhr The Undertones live beim Rolling Stone Beach Festival am Weissenhäuser Strand 2021

Dienstag, 01.02.2021, 23 - 24 Uhr The Undertones live beim Rolling Stone Beach Festival am Weissenhäuser Strand 2021 (Teil 2), danach Patti Smith 2021 live im Panthéon in Paris

Mittwoch, 02.02..2021, 22 - 23 Uhr Clap Your Hands Say Yeah beim Reeperbahn Festival 2021

Mittwoch, 02.02..2021, 23 - 24 Uhr Clap Your Hands Say Yeah beim Reeperbahn Festival 2021 (Teil 2), danach Dangers Of The Sea beim gleichen Festival

Donnerstag, 03.02.2021, 22 - 23 Uhr The Dead South live beim Rolling Stone Beach Festival am Weissenhäuser Strand 2021

Donnerstag, 03.02.2021, 23 - 24 Uhr The Dead South live beim Rolling Stone Beach Festival am Weissenhäuser Strand 2021 (Teil 2), danach Element Of Crime beim gleichen Festival

Freitag, 04.02.2021, 22 - 23 Uhr Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop