Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock und Popmusik abseits des Mainstreams. Am Freitag gibt es ab 21 Uhr die Nachtclub Classics - "Take it to the Limit: 50 Jahre Eagles" mit Ralf Dorschel.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachclub in Concert. Montags wiederholen wir zur Zeit ab 22 Uhr den Podcast Urban Pop, danach gibt es ein Konzert zum Thema.

Der Nachtclub vom 23.08.2021 - 27.08.2021 Datum Moderation: Montag, 23.08.2021, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 23.08.2021, 21 - 22 Uhr Christoph Twickel Dienstag, 24.08.2021, 20 - 21 Uhr Paul Baskerville Dienstag, 24.08.2021, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 25.08.2021, 20 - 21 Uhr NC Intro Sommerpause Nachtclub - Stephan Fritzsche Mittwoch, 25.08.2021, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-Joy Club Donnerstag, 26.08.2021, 20 - 21 Uhr Siri Keil Donnerstag, 26.08.2021, 21 - 22 Uhr Paul Baskerville Freitag, 27.08.2021, 20 - 21 Uhr Oliver Schrader Freitag, 27.08.2021, 21 - 22 Uhr Nachtclub Classics - "Take it to the Limit: 50 Jahre Eagles" mit Ralf Dorschel

Nachtclub in Concert vom 23.08.2021 - 27.08.2021 Datum Thema Montag, 23.08.2021, 22 - 23 Uhr tba Montag, 23.08.2021, 23 - 24 Uhr tba Dienstag, 24.08.2021, 22 - 23 Uhr tba Dienstag, 24.08.2021, 23 - 24 Uhr tba Mittwoch, 25.08.2021, 22 - 23 Uhr tba Mittwoch, 25.08.2021, 23 - 24 Uhr tba Donnerstag, 26.08.2021, 22 - 23 Uhr tba Donnerstag, 26.08.2021, 23 - 24 Uhr tba Freitag, 27.08.2021, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 27.08.2021, 23 - 24 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

